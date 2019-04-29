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У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо паспортів РФ

Понеділок, 29 квітня 2019, 12:39
У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо паспортів РФ

Кремль взяв до уваги заяву переможця виборів президента України Володимира Зеленського щодо видачі російських паспортів громадянам України.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Дійсно, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги", - сказав він.

Пєсков додав, що президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Пекіні 27 квітня "досить чітко виклав свій підхід до основ діалогу" з українською стороною.

Нагадаємо:

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
  • Зеленський заявив, що Росії не варто говорити з Україною мовою погроз, військового та економічного тиску та розраховувати, що багато українців захочуть отримати російський паспорт і стати "новою нафтою" для влади РФ. 
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • Рада Безпеки ООН зібраласьна екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
  • Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.
  • У Великій Британії заявили, що такі дії Росії – це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.
  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українські дипломати працюють над посиленням міжнародного тиску на Росію через рішення про видачу паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу.
  • Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінЗеленськийпаспорт
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