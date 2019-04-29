У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо паспортів РФ

Кремль взяв до уваги заяву переможця виборів президента України Володимира Зеленського щодо видачі російських паспортів громадянам України.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Дійсно, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги", - сказав він.

Пєсков додав, що президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Пекіні 27 квітня "досить чітко виклав свій підхід до основ діалогу" з українською стороною.

Нагадаємо: