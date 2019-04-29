В Кремле отреагировали на заявление Зеленского относительно паспортов РФ

Кремль принял во внимание заявление победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского относительно выдачи российских паспортов гражданам Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал он.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с украинской стороной.

Напомним: