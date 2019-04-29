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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского относительно паспортов РФ

Понедельник, 29 апреля 2019, 12:39
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского относительно паспортов РФ

Кремль принял во внимание заявление победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского относительно выдачи российских паспортов гражданам Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.  

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал он.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с украинской стороной.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Зеленский заявил, что России не стоит говорить с Украиной на языке угроз, военного и экономического давления и рассчитывать, что многие украинцы захотят получить российский паспорт и стать "новой нефтью" для власти РФ.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН собралсяна заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
  • Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрываетсуверенитет Украины.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России – это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.
  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутинЗеленскийпаспорт
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