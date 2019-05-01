У Рівному за борги відключили гарячу воду

Із 1 травня у Рівному припинене централізоване гаряче водопостачання.

Про це повідомляє у середу ТОВ "Рівнетеплоенерго".

"Шановні рівняни! Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші борги за спожиті послуги, а також через несподіване підняття ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" на 15% для теплопостачаних підприємств із 1 травня, відсьогодні, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинене", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі, оскільки "це єдина наразі можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період".

"Поновлення гарячого водопостачання усього міста буде відновлене за позитивної динаміки сплати за отримані послуги, а також після переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо", - додали на підприємстві.