У Рівному за борги відключили гарячу воду
Із 1 травня у Рівному припинене централізоване гаряче водопостачання.
Про це повідомляє у середу ТОВ "Рівнетеплоенерго".
"Шановні рівняни! Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші борги за спожиті послуги, а також через несподіване підняття ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" на 15% для теплопостачаних підприємств із 1 травня, відсьогодні, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинене", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі, оскільки "це єдина наразі можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період".
"Поновлення гарячого водопостачання усього міста буде відновлене за позитивної динаміки сплати за отримані послуги, а також після переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо", - додали на підприємстві.
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