Радник Зеленського не бачить перспектив у тет-а-теті з Путіним зараз

Радник Володимира Зеленського з питань безпеки й оборони Іван Апаршин вважає, що ноовобраному президенту поки не варто вести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

"З моєї точки зору, на сьогоднішній день сідати за прямі переговори між Україною та Росією безперспективно. Росія не виконала жодних зобов’язань щодо України", – заявив він проекту "Радіо Свобода" "Донбас. Реалії".

"Я кажу як експерт, це не позиція, яка вже сформована президентом України Володимиром Зеленським. У нього ж багато буде радників, вони ж йому будуть свої позиції якось доводити. Це виключно його право ухвалити таке рішення, і він його ухвалить", – наголосив Апаршин.

На його ж думку, новому президенту України спершу треба підготувати пропозиції для Росії й погодити їх щонайменше з представниками Німеччини та Франції.

"Необхідно напрацювати пакет нових пропозицій, погодити його в "нормандському форматі", а можливо, й за рахунок розширення", – сказав радник Зеленського.

"Далі вже з погодженим документом зустрічатися з Російською Федерацією, а, можливо, залучити навіть ще й інші країни, які сьогодні не входять до Євросоюзу, але є потужними гравцями у світі і їхній вплив, на Російську Федерацію в тому числі, достатньо великий. Наприклад, Китай", – додав він.

Посилаючись на оцінку міжнародної групи, Апаршин сказав, що на повернення Донбасу під контроль України знадобиться 5 років.

"З цього моменту, коли російські війська пішли, а українська армія, можливо, і представники армій інших країн – я поки що не готовий про це говорити – вийдуть на кордон, з цього моменту почнеться виконання Мінських домовленостей в тому числі. Повернення людей, територій і взагалі відновлення статусу до 2014 року – якраз на ці питання передбачався термін п’ять років", – заявив він.

"Це стосується і прийняття відповідних рішень на рівні Організації об’єднаних націй, це стосується формування цих миротворчих сил, цивільної адміністрації", – додав радник Зеленського.

Апаршин додав: "Я не знаю, скільки років необхідно буде нам, щоб у свідомості людей ми знову повернулися на той рівень довіри один до одного. Там же люди вбиті. Як переконати тих людей, рідних 13 тисяч загиблих, що нам, наприклад, із завтрашнього дня прийдеться змиритися і знову там з кимось домовлятись? Дуже буде складно".

"Потрібна виважена політика, всі ці чутливі питання – віра, мова, історія – необхідно розглядати дуже-дуже обережно", – переконаний він.

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