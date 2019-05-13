Советник Зеленского не видит перспектив в тет-а-тете с Путиным сейчас
Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что ноовобраному президенту пока не стоит вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"С моей точки зрения, на сегодняшний день садиться за прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно. Россия не выполнила никаких обязательств относительно Украины", – заявил он проекту "Радио Свобода" "Донбасс. Реалии".
"Я говорю как эксперт, это не позиция, которая уже сформирована президентом Украины Владимиром Зеленским. У него же много будет советников, они же ему будут свои позиции как-то доказывать. Это исключительно его право принять такое решение, и он его примет", – подчеркнул Апаршин.
По его же мнению, новому президенту Украины сначала нужно подготовить предложения для России и согласовать их как минимум с представителями Германии и Франции.
"Необходимо выработать пакет новых предложений, согласовать его в "нормандском формате", а возможно, и за счет расширения", – сказал советник Зеленского.
"Дальше уже с согласованным документом встречаться с Российской Федерацией, а, возможно, привлечь даже еще и другие страны, которые сегодня не входят в Евросоюз, но являются мощными игроками в мире и их влияние на Российскую Федерацию, в том числе, достаточно велико. Например, Китай", – добавил он.
Ссылаясь на оценку международной группы, Апаршин сказал, что на возвращение Донбасса под контроль Украины понадобится 5 лет.
"С этого момента, когда российские войска ушли, а украинская армия, возможно, и представители армий других стран – я пока не готов об этом говорить – выйдут на границу, с этого момента начнется выполнение Минских договоренностей, в том числе. Возвращение людей, территорий и вообще восстановление статуса до 2014 года – как раз на эти вопросы предусматривался срок пять лет", – заявил он.
"Это касается и принятия соответствующих решений на уровне Организации Объединенных Наций, это касается формирования этих миротворческих сил, гражданской администрации", – добавил советник Зеленского.
Апаршин отметил: "Я не знаю, сколько лет необходимо будет нам, чтобы в сознании людей мы снова вернулись на тот уровень доверия друг к другу. Там же люди убиты. Как убедить людей, родных 13 тысяч погибших, что нам, например, с завтрашнего дня придется смириться и снова там с кем-то договариваться? Очень будет сложно".
"Нужна взвешенная политика, все эти чувствительные вопросы – вера, язык, история – необходимо рассматривать очень-очень осторожно", – убежден он.
Напомним:
- 21 апреля украинцы избрали шестого президента – им станет Владимир Зеленский. До выборов он заявлял о необходимости договариваться, о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но позже уточнял, что не один на один.
- 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока, даже без отказа от украинского. Уже 30 апреля в Ростовской области РФ заработал центр выдачи паспортов жителям ОРДЛО.
- Власти Украины и западных стран назвали действия России нарушением суверенитета Украины. Зеленский заявил, что Украина будет давать паспорта россиянам и вступил он-лайн в словесную перепалку с Путиным.
- Зеленский заявлял о готовности обсуждать новые условия сосуществования Украины и России после "полной деоккупации как Донбасса, так и Крыма".