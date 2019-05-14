У прокуратурі пояснили, чому Крючкова випустили з України

Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволила екс-власнику компанії "Енергомережа" Дмитру Крючкову, підозрюваному в енергетичних оборудках, виїхати з України на 10 днів.

Про це "Українській правді" повідомив заступник очільника САП Володимир Кривенко.

За його словами, прокуратурі відомо про те, що Крючков залишив країну.

"САП дала дозвіл. Він клопотав про надання дозволу на 10 днів для виїзду", – пояснив Кривенко.

Підозрюваний просив випустити його для проведення операції дитині.

Дозвіл дійсний з 9 по 20 травня.

Читайте більше: Електричний стілець. Як оточення президента готується до тіньової приватизації енергетики

Нагадаємо: