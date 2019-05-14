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У прокуратурі пояснили, чому Крючкова випустили з України

Вівторок, 14 травня 2019, 12:09
У прокуратурі пояснили, чому Крючкова випустили з України

Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволила екс-власнику компанії "Енергомережа" Дмитру Крючкову, підозрюваному в енергетичних оборудках, виїхати з України на 10 днів.

Про це "Українській правді" повідомив заступник очільника САП Володимир Кривенко.

За його словами, прокуратурі відомо про те, що Крючков залишив країну.

"САП дала дозвіл. Він клопотав про надання дозволу на 10 днів для виїзду", – пояснив Кривенко.

Підозрюваний просив випустити його для проведення операції дитині.

Дозвіл дійсний з 9 по 20 травня.

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Нагадаємо:

  • 14 травня стало відомо, що Крючкову повернули закордонний паспорт і він зміг повернутися до Німеччини, де перебував до екстрадиції в Україну.
  • Солом'янський райсуд Києва 17 квітня арештував Крючкова з альтернативою застави 7 млн гривень.
  • Пізніше підозрюваний вніс заставу і вийшов з СІЗО.
  • На засіданні суду він розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.
  • Журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність оточення Порошенка до афер в енергетиці.
  • Вони опублікували записи телефонних розмов, де люди, чиї голоси схожі на голоси Крючкова та Ігоря Кононенка, а також братів-бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів та інших осіб, обговорюють спільні інтереси в енергетичному бізнесі та оборудки з обленерго.
  • Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
  • Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".
  • У квітні 2018 року Крючкова затримали у Німеччині.
  • Крючков вийшов із німецької в'язниці під заставу, а в листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.
  • В САП зазначали, що внаслідок злочинної діяльності відбулося заволодіння бюджетними коштами на 424 мільйони гривень. Заволодіння відбувалося шляхом укладання за згодою постачальників електроенергії угод про переведення боргу від споживачів електроенергії до нового боржника та договору на постачання природного газу для вироблення електроенергії на умовах передоплати.
  • За даними САП, отримані відповідно до угод та договору кошти Крючков використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.
  • 15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.

Соня Лукашова, УП

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