САП пояснила свої латинські прислів’я у справі Труханова: Інакше суд не чув

Спеціалізована антикорупційна прокуратура каже, що судді у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова намагаються разом із захистом тиснути на обвинувачення, подаючи скарги на прокурорів.

Про це заявили у відомстві, коментуючи дії суду, який поскаржився на САП за нібито неналежне виконання обов’язків.

За словами прокурорів, вони повідомляли суд, що не зможуть прибути на призначені засідання, бо потребують часу для погодження зміненого обвинувачення для Труханова.

Однак попри це суд, "очевидно не зрозумівши доводи прокурора чи не почувши їх", призначав засідання.

У САП вважають, що таким чином колегія створила штучні підстави для того, щоб поскаржитись на прокурорів, і для "спільного зі стороною захисту тиску на сторону обвинувачення".

Водночас, прокурори пояснили, чому вживали латинське прислів’я у листах до суду, в яких пояснювали причини своєї неявки на засідання.

Відомство каже, що судді дарма сприйняли це як особисту образу. Мовляв, посилання на вислів "Suis quaeque temporibus" ("Всьому свій час") мало значення: чому певну дію неможливо виконати швидше, ніж для цього необхідний критично мінімальний строк.

"Нічого образливого в тому немає, адже попередні обґрунтування судом не були почуті і саме у зв’язку з цим постала необхідність у більш доступній формі донести суддям указану аксіому", – зазначила САП.

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