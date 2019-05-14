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САП пояснила свої латинські прислів’я у справі Труханова: Інакше суд не чув

Вівторок, 14 травня 2019, 13:49

Спеціалізована антикорупційна прокуратура каже, що судді у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова намагаються разом із захистом тиснути на обвинувачення, подаючи скарги на прокурорів.

Про це заявили у відомстві, коментуючи дії суду, який поскаржився на САП за нібито неналежне виконання обов’язків.

За словами прокурорів, вони повідомляли суд, що не зможуть прибути на призначені засідання, бо потребують часу для погодження зміненого обвинувачення для Труханова.

Однак попри це суд, "очевидно не зрозумівши доводи прокурора чи не почувши їх", призначав засідання.

У САП вважають, що таким чином колегія створила штучні підстави для того, щоб поскаржитись на прокурорів, і для "спільного зі стороною захисту тиску на сторону обвинувачення".

Водночас, прокурори пояснили, чому вживали латинське прислів’я у листах до суду, в яких пояснювали причини своєї неявки на засідання.

Відомство каже, що судді дарма сприйняли це як особисту образу. Мовляв, посилання на вислів "Suis quaeque temporibus" ("Всьому свій час") мало значення: чому певну дію неможливо виконати швидше, ніж для цього необхідний критично мінімальний строк.

"Нічого образливого в тому немає, адже попередні обґрунтування судом не були почуті і саме у зв’язку з цим постала необхідність у більш доступній формі донести суддям указану аксіому", – зазначила САП.

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Нагадаємо:

  • Судді, які розглядають справу Труханова, поскаржились на САП, яка, на їхню думку, ігнорує судові засідання та не виконує своїх обов’язків.
  • Зокрема, суддям не сподобалось, що очільник САП Назар Холодницький занадто довго погоджує текст зміненого обвинувачення, прокурори ігнорують засідання і пишуть образливі відписки, вживаючи латинське прислів’я.
  • Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • Активісти "Центру протидії корупції" заявляли, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
  • 15 квітня повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує Труханову нове обвинувачення і проситиме суд зменшити суму збитків, нібито, щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду.
  • 24 квітня у САП повідомили, що підготували нове обвинувачення Труханову.
  • Після цього прокурори 4 рази не з'являлись на призначені судові засідання.
  • Новостворений Вищий антикорупційний суд має розпочати роботу 5 вересня 2019 року.

Українська правда

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