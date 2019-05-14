САП объяснила свои латинские пословицы в деле Труханова: Иначе суд не слышал
Специализированная антикоррупционная прокуратура говорит, что судьи по делу мэра Одессы Геннадия Труханова пытаются вместе с защитой давить на обвинение, подавая жалобы на прокуроров.
Об этом заявили в ведомстве, комментируя действия суда, который пожаловался на САП из-за якобы ненадлежащего исполнения обязанностей.
По словам прокуроров, они сообщали суду, что не смогут прибыть на назначенные заседания, поскольку им необходимо время для согласования измененного обвинения для Труханова.
Однако несмотря на это суд, "явно не поняв доводы прокурора или не услышав их", назначал заседания.
В САП считают, что таким образом коллегия создала искусственные основания для того, чтобы пожаловаться на прокуроров, и для "общего со стороной защиты давления на сторону обвинения".
В то же время, прокуроры объяснили, почему употребляли латинскую пословицу в письмах суду, в которых объясняли причины своей неявки на заседание.
Ведомство говорит, что судьи зря восприняли это как личное оскорбление. Мол, ссылки на выражение "Suis quaeque temporibus" ( "Всему свое время") имело значение: почему определенное действие невозможно выполнить быстрее, чем для этого необходим критически минимальный срок.
"Ничего обидного в этом нет, ведь предыдущие обоснования судом не были услышаны и именно в связи с этим возникла необходимость в более доступной форме донести судьям указанную аксиому", – отметила САП.
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Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы
Напомним:
- Судьи, рассматривающие дело Труханова, пожаловались на САП, которая, по их мнению, игнорирует судебные заседания и не выполняет своих обязанностей.
- В частности, судьям не понравилось, что глава САП Назар Холодницкий слишком долго согласовывает текст измененного обвинения, прокуроры игнорируют заседания и пишут оскорбительные отписки, употребляя латинскую пословицу.
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- Активисты "Центра противодействия коррупции" заявляли, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
- 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
- 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову.
- После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
- Новый Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября 2019 года.