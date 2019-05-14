САП объяснила свои латинские пословицы в деле Труханова: Иначе суд не слышал

Специализированная антикоррупционная прокуратура говорит, что судьи по делу мэра Одессы Геннадия Труханова пытаются вместе с защитой давить на обвинение, подавая жалобы на прокуроров.

Об этом заявили в ведомстве, комментируя действия суда, который пожаловался на САП из-за якобы ненадлежащего исполнения обязанностей.

По словам прокуроров, они сообщали суду, что не смогут прибыть на назначенные заседания, поскольку им необходимо время для согласования измененного обвинения для Труханова.

Однако несмотря на это суд, "явно не поняв доводы прокурора или не услышав их", назначал заседания.

В САП считают, что таким образом коллегия создала искусственные основания для того, чтобы пожаловаться на прокуроров, и для "общего со стороной защиты давления на сторону обвинения".

В то же время, прокуроры объяснили, почему употребляли латинскую пословицу в письмах суду, в которых объясняли причины своей неявки на заседание.

Ведомство говорит, что судьи зря восприняли это как личное оскорбление. Мол, ссылки на выражение "Suis quaeque temporibus" ( "Всему свое время") имело значение: почему определенное действие невозможно выполнить быстрее, чем для этого необходим критически минимальный срок.

"Ничего обидного в этом нет, ведь предыдущие обоснования судом не были услышаны и именно в связи с этим возникла необходимость в более доступной форме донести судьям указанную аксиому", – отметила САП.

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Напомним: