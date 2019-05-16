Каплин дал Зеленскому аргумент "сразу распустить парламент"
Депутат Сергей Каплин повторно подал заявление о выходе из коалиции и утверждает, что коалиции не существует.
Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения постановлений о дате инаугурации Владимира Зеленского в качестве президента.
"Мое постановление гласит о том, что инаугурация нового президента должна состояться 19 числа", – сказал Каплин.
"Поскольку у иностранных чиновников, дипломатов есть желание присутствовать на открытии новой политической эпохи в Украине мы должны сделать второй этап во Дворце Украина или на стадионе "Олимпийский", – добавил он.
По мнению Каплина, "после этого, сразу, когда Зеленский вступит в свои конституционные права, он должен распустить парламент", потому что "это требование, прежде всего, народа".
"Распустить, потому что доверие к украинскому парламенту составляет не более 2%, потому что 79% украинцев в результате работы парламента оказались за чертой бедности, потому что мы должны самую низкую пенсию и зарплату в Европе, потому что 12 миллионов украинцев уехали работать за границу...", – добавил он.
Каплин заявил, что это – "один из худших украинских парламентов".
Он также напомнил: "Три года назад я с Александром Сугоняко подали заявления о выходе из фракции БПП и коалиции "Европейская Украина". Мы были в судах, повыигрывали суды, но глава Верховной Рады не делает этого".
"Я заявляю: на сегодняшний день у нас нет никакой коалиции! И в подтверждение своего тезиса я повторно от нашего имени передаю главе Верховной Рады заявления о выходе из коалиции и БПП. У Вас, Зеленский, есть право сразу распустить парламент!".
Во время речи перед Каплиным лежала петля, оставленная предыдущим оратором – внефракционным депутатом Виталием Куприем.
Куприй призвал "быстро помочь нашему новоизбранному президенту изменить систему".
Он обвинил спикера Андрея Парубия во вранье на счет назначения даты инаугурации еще 14 мая и затягивании с этим
"Если мы сейчас не проголосуем за то, что требует Владимир Зеленский, – 19 число, то нас всех ждут очень неприятные времена. Может прийти третий Майдан – и будет нам всем очень неприятно, мы все тогда будем отвечать за то, что сейчас создадим", – заявил Куприй, положив на трибуну веревку.
Напомним:
- Точное количество членов коалиции сейчас неизвестно, тогда как минимальное количество для ее функционирования – 226 членов.
- В апреле 2016 года, когда голосовали за новый состав Кабинет министров, в коалиции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" было 237 народных депутатов, но 7 депутатов сложили полномочия после избрания в правительство – и осталось 230 членов коалиции, заявлял спикер.
- Позже коалиция теряла депутатов: в частности, Юрия Бублика и Сергея Мельничука. Угрожал выходом из коалиции и Александр Третьяков.
- 3 апреле 2017 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорил, что в парламенте под каждое отдельное решение собирается "свое большинство".
- Летом 2018 года Комитет избирателей Украины заявлял, что у БПП и НФ – всего 217 депутатов, а за законы голосует еще меньше – 159 нардепов.
- 6 марта 2019 года Окружной админсуд Киева по иску Андрея Деркача потребовал от Верховной Рады предоставить информацию о наличии коалиции и ее составе.
- 10 мая победитель выборов президента Владимир Зеленский потребовал от Верховной Рады назначить инаугурацию на 19 мая. В парламенте зарегистрировано несколько постановлений относительно инаугурации шестого президента Украины.
- Зеленский торопится, чтобы иметь возможность распустить парламент.
- 11 мая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявляла, что оснований для роспуска парламента нет.