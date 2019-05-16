Каплин дал Зеленскому аргумент "сразу распустить парламент"

Депутат Сергей Каплин повторно подал заявление о выходе из коалиции и утверждает, что коалиции не существует.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения постановлений о дате инаугурации Владимира Зеленского в качестве президента.

"Мое постановление гласит о том, что инаугурация нового президента должна состояться 19 числа", – сказал Каплин.

"Поскольку у иностранных чиновников, дипломатов есть желание присутствовать на открытии новой политической эпохи в Украине мы должны сделать второй этап во Дворце Украина или на стадионе "Олимпийский", – добавил он.

По мнению Каплина, "после этого, сразу, когда Зеленский вступит в свои конституционные права, он должен распустить парламент", потому что "это требование, прежде всего, народа".

"Распустить, потому что доверие к украинскому парламенту составляет не более 2%, потому что 79% украинцев в результате работы парламента оказались за чертой бедности, потому что мы должны самую низкую пенсию и зарплату в Европе, потому что 12 миллионов украинцев уехали работать за границу...", – добавил он.

Каплин заявил, что это – "один из худших украинских парламентов".

Он также напомнил: "Три года назад я с Александром Сугоняко подали заявления о выходе из фракции БПП и коалиции "Европейская Украина". Мы были в судах, повыигрывали суды, но глава Верховной Рады не делает этого".

"Я заявляю: на сегодняшний день у нас нет никакой коалиции! И в подтверждение своего тезиса я повторно от нашего имени передаю главе Верховной Рады заявления о выходе из коалиции и БПП. У Вас, Зеленский, есть право сразу распустить парламент!".

Во время речи перед Каплиным лежала петля, оставленная предыдущим оратором – внефракционным депутатом Виталием Куприем.

Куприй призвал "быстро помочь нашему новоизбранному президенту изменить систему".

Он обвинил спикера Андрея Парубия во вранье на счет назначения даты инаугурации еще 14 мая и затягивании с этим

"Если мы сейчас не проголосуем за то, что требует Владимир Зеленский, – 19 число, то нас всех ждут очень неприятные времена. Может прийти третий Майдан – и будет нам всем очень неприятно, мы все тогда будем отвечать за то, что сейчас создадим", – заявил Куприй, положив на трибуну веревку.

Напомним: