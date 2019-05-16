У БПП заявили про готовність до дострокових виборів

Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що БПП готова й до строкових, і до позачергових виборів.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту, передає "Укрінформ".

"Будь-яка політична сила, яка себе поважає, має бути до виборів готова з наступного ранку, коли вона отримала таке запитання. Тобто ми не боїмося ні дострокових виборів, ні строкових", - сказав нардеп.

Він додав, що питання дострокових виборів стосується новообраного президента Володимира Зеленського і наголосив, що БПП готовий до виборів у будь-який день.

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