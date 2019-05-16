У БПП заявили про готовність до дострокових виборів
Четвер, 16 травня 2019, 12:48
Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що БПП готова й до строкових, і до позачергових виборів.
Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту, передає "Укрінформ".
"Будь-яка політична сила, яка себе поважає, має бути до виборів готова з наступного ранку, коли вона отримала таке запитання. Тобто ми не боїмося ні дострокових виборів, ні строкових", - сказав нардеп.
Він додав, що питання дострокових виборів стосується новообраного президента Володимира Зеленського і наголосив, що БПП готовий до виборів у будь-який день.
Нагадаємо:
- Раніше Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
- 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що зараз немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
- За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
- 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
- 16 травня Верховна Рада вирішила, що приведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.