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У БПП заявили про готовність до дострокових виборів

Четвер, 16 травня 2019, 12:48

Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що БПП готова й до строкових, і до позачергових виборів.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту, передає "Укрінформ".

"Будь-яка політична сила, яка себе поважає, має бути до виборів готова з наступного ранку, коли вона отримала таке запитання. Тобто ми не боїмося ні дострокових виборів, ні строкових", - сказав нардеп.

Він додав, що питання дострокових виборів стосується новообраного президента Володимира Зеленського і наголосив, що БПП готовий до виборів у будь-який день.

Нагадаємо:

  • Раніше Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що зараз немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
  • За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
  • 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
  • 16 травня Верховна Рада вирішила, що приведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

"Українська правда" в Threads

Теми: БППвибориВерховна Рада
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