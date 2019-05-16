В БПП заявили о готовности к досрочным выборам

Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что БПП готова и к очередным, и к внеочередным выборам.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает "Укринформ".

"Любая политическая сила, которая себя уважает, должна быть к выборам готова со следующего утра, когда она получила такой запрос. То есть мы не боимся ни досрочных выборов, ни очередных", - сказал нардеп.

Он добавил, что вопрос досрочных выборов касается новоизбранного президента Владимира Зеленского и отметил, что БПП готов к выборам в любой день.

Напомним: