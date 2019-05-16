В БПП заявили о готовности к досрочным выборам

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Четверг, 16 мая 2019, 12:48

Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что БПП готова и к очередным, и к внеочередным выборам.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает "Укринформ".

"Любая политическая сила, которая себя уважает, должна быть к выборам готова со следующего утра, когда она получила такой запрос. То есть мы не боимся ни досрочных выборов, ни очередных", - сказал нардеп.

Он добавил, что вопрос досрочных выборов касается новоизбранного президента Владимира Зеленского и отметил, что БПП готов к выборам в любой день.

Напомним:

  • Ранее Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
  • По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • 16 мая Верховная Рада решила, что приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

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Темы: БПП виборы Верховная Рада


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