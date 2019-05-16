Коломойський прилетів до Києва – "Схеми"
Четвер, 16 травня 2019, 20:44
Олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва.
Про це повідомляє журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач.
Коломойський прибув в аеропорт "Бориспіль" о 20-й годині тим же літаком умовної групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT, на якому сьогодні вночі він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро.
Нагадаємо:
- 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року.
- Він прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії "Відродження" Андрія Шипка і співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.
- Раніше стало відомо, що в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.
- Олігарх Ігор Коломойський, з яким пов’язують новообраного президента, заявляв, що готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгураціїВолодимира Зеленського.
- Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.
- Раніше "Схеми" повідомляли, протягом двох останніх років шоумен, а нині новообраний президент Володимир Зеленський 11 разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Також повідомлялось, що Зеленський неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.