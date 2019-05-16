Коломойський прилетів до Києва – "Схеми"

Олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва.

Про це повідомляє журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач.

Коломойський прибув в аеропорт "Бориспіль" о 20-й годині тим же літаком умовної групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT, на якому сьогодні вночі він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро.

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