Коломойский прилетел в Киев - "Схемы"

Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Киев.

Об этом сообщает журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20 часов тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр.

Напомним: