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На інавгурацію Зеленського прилетить президент Литви

П'ятниця, 17 травня 2019, 15:11

На інавгурацію президента Володимира Зеленського прибуде президент Литви Даля Грібаускайте.

Про це у п’ятницю повідомляє офіційний сайт глави Литовської республіки.

У повідомленні вказується, що "литовський народ протягом багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності".

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Нагадаємо:

  • 16 травня Верховна Рада призначила інавгураціюВолодимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.
  • Команда Зеленського планує ініціювати розпускВерховної Ради для дострокових виборів парламенту. Останній термін, коли новий президент зможе розпустити парламент – 27 травня.
  • Однак 17 травня фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції, через що вона припинилаіснувати. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
  • Таким чином, впродовж 30 днів новий президент не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триватиме створення нової.
  • Водночас, у Зеленськоговважають, що коаліції в українському парламенті не було вже давно.

Українська правда

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Теми: ЛитваЗеленський
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