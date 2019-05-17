На інавгурацію Зеленського прилетить президент Литви

На інавгурацію президента Володимира Зеленського прибуде президент Литви Даля Грібаускайте.

Про це у п’ятницю повідомляє офіційний сайт глави Литовської республіки.

У повідомленні вказується, що "литовський народ протягом багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності".

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