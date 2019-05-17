На инаугурацию Зеленского прилетит президент Литвы

На инаугурацию президента Владимира Зеленского прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте.

Об этом в пятницу сообщает официальный сайт главы Литовской республики.

В сообщении указывается, что "литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности".

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Напомним: