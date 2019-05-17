На инаугурацию Зеленского прилетит президент Литвы
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Пятница, 17 мая 2019, 15:11
На инаугурацию президента Владимира Зеленского прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте.
Об этом в пятницу сообщает официальный сайт главы Литовской республики.
В сообщении указывается, что "литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности".
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Напомним:
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.
- Команда Зеленского планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента. Последний срок, когда новый президент сможет распустить парламент – 27 мая.
- Однако, 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции, из-за чего она перестала существовать. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
- Таким образом, в течение 30 дней новый президент не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что будет длиться создание новой.
- В то же время, у Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно.
Украинская правда
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