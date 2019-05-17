Звільнений голова КС про свою наступницю: Компромісна фігура

Звільнений голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук вважає, що Наталія Шаптала, яка замінила його на посаді, була "компромісною фігурою".

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Однозначно це була компромісна фігура, під яку знайшлися голоси. Бо треба ж голоси суддів. Тих самих суддів, що звільнили мене", – зазначив Шевчук.

Екс-голова суду стверджує, що Шапталу "підтримувала певна група суддів за фракційним принципом".

Шевчук не став відповідати прями, чи вважає Шапталу підконтрольною президенту Петру Порошенку:

"Вона була призначена ще до Порошенка… Наскільки вона буде підконтрольна – час покаже".

Водночас, він нагадав, що у вересні 2019 року у нинішньої очільниці КС спливає термін повноважень і "в неї є 4 місяці, щоб показати роботу".

"В неї закінчується каденція, і у вересні питання голови постане знов", – зазначив Шевчук, додавши, що обрання очільника суду – процес не швидкий і не простий.

Він нагадав, що коли його обирали головою, це затягнулось майже на рік.

Читайте повне інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

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