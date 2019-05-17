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Звільнений голова КС про свою наступницю: Компромісна фігура

П'ятниця, 17 травня 2019, 17:44

Звільнений голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук вважає, що Наталія Шаптала, яка замінила його на посаді, була "компромісною фігурою".

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Однозначно це була компромісна фігура, під яку знайшлися голоси. Бо треба ж голоси суддів. Тих самих суддів, що звільнили мене", – зазначив Шевчук.

Екс-голова суду стверджує, що Шапталу "підтримувала певна група суддів за фракційним принципом".

Шевчук не став відповідати прями, чи вважає Шапталу підконтрольною президенту Петру Порошенку:

"Вона була призначена ще до Порошенка… Наскільки вона буде підконтрольна – час покаже".

Водночас, він нагадав, що у вересні 2019 року у нинішньої очільниці КС спливає термін повноважень і "в неї є 4 місяці, щоб показати роботу".

"В неї закінчується каденція, і у вересні питання голови постане знов", – зазначив Шевчук, додавши, що обрання очільника суду – процес не швидкий і не простий.

Він нагадав, що коли його обирали головою, це затягнулось майже на рік.

Читайте повне інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

Нагадаємо:

  • 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
  • Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в діях Шевчука.
  • Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
  • Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
  • Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.
  • Шевчук збирається поновлюватись на посаді через суд.
  • Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
  • Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.

Українська правда
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