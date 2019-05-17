Шевчук пояснив, чому вважає незаконним своє звільнення з КС

Екс-голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук буде в суді оскаржувати рішення про звільнення його з посади судді.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Екс-суддя зазначив, що своє звільнення "так просто не залишить", і переконанний, що суд поновить його на посаді.

"Вперше в історії КС виявилося, що можна і потрібно звільняти суддю по надуманих звинуваченнях, зміст яких він не знає", – обурюється Шевчук.

Він стверджує, що всі претензії комісії з етики стосувались його дій як голови суду, але звільнили його як суддю.

"Хоча як до судді немає жодної вимоги чи звинувачення", – наполягає колишній очільник КС.

Шевчук пояснив, що інші судді не мали можливості звільнити його з посади голови суду, бо закон не передбачає такої процедури. Голова КС може лише самостійно написати заяву про звільнення, але Шевчук відмовився це робити.

"Тому вони (судді КС – УП) пішли по такому дуже брутальному шляху – звільнили мене як суддю. Але ж ви розумієте, суддя і голова суду – це різні статуси і різні процедури, які неможливо змішувати", – зазначив Шевчук.

Він назвав рішення своїх колег "кричущим випадком", спричиненим нібито необхідністю "терміново звільнити голову", і порівняв його із "рейдерським захопленням на початку 90-х".

Екс-очільник суду каже, що судді, які позбавили його посади, "зухвало порушили закон і регламент". Мовляв, призначати засідання і формувати порядок денний має саме голова.

"Проте мій заступник Тупицький (Олександр Тупицький – УП) незаконно перебрав на себе мої повноваження та почав головувати", – каже Шевчук.

Він сам не брав участі в засіданні, яке вважав незаконним.

Крім того, Шевчук каже, що суд мав спочатку ухвалити звернення до Постійної Комісії з питань регламенту та етики щодо порушень у діях голови суду.

"Цього теж ніколи не було. Комісія зібралася самостійно, без жодного звернення, і проголосувала", – наполягає звільненний екс-очільник суду.

Водночас, він вважає, що звільнення – це питання не лише його особистого конфлікту з колегами.

"Я не хочу називати прізвища, але тут об’єдналися інтереси декількох фракцій, для яких був неприйнятний мій світогляд. Вони хотіли на мене впливати, щоб я був підконтрольний, формував порядок денний відповідно до їхніх побажань і таке інше", – каже Шевчук.

З ним нібито неодноразово намагався зустрітись один із найближчих соратників президента Петра Порошенка, депутат Олександр Грановський.

"Накопичувалася втома від мене, що я занадто незалежний. Я відмовився входити до "команди" і тому став незручним… Пану Олексію Філатову я пояснив, що я як Голова Суду не збираюсь сидіти у його приймальні", – розповів колишній суддя.

Читайте повне інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

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