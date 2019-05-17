Шевчук пояснив, чому вважає незаконним своє звільнення з КС
Екс-голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук буде в суді оскаржувати рішення про звільнення його з посади судді.
Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".
Екс-суддя зазначив, що своє звільнення "так просто не залишить", і переконанний, що суд поновить його на посаді.
"Вперше в історії КС виявилося, що можна і потрібно звільняти суддю по надуманих звинуваченнях, зміст яких він не знає", – обурюється Шевчук.
Він стверджує, що всі претензії комісії з етики стосувались його дій як голови суду, але звільнили його як суддю.
"Хоча як до судді немає жодної вимоги чи звинувачення", – наполягає колишній очільник КС.
Шевчук пояснив, що інші судді не мали можливості звільнити його з посади голови суду, бо закон не передбачає такої процедури. Голова КС може лише самостійно написати заяву про звільнення, але Шевчук відмовився це робити.
"Тому вони (судді КС – УП) пішли по такому дуже брутальному шляху – звільнили мене як суддю. Але ж ви розумієте, суддя і голова суду – це різні статуси і різні процедури, які неможливо змішувати", – зазначив Шевчук.
Він назвав рішення своїх колег "кричущим випадком", спричиненим нібито необхідністю "терміново звільнити голову", і порівняв його із "рейдерським захопленням на початку 90-х".
Екс-очільник суду каже, що судді, які позбавили його посади, "зухвало порушили закон і регламент". Мовляв, призначати засідання і формувати порядок денний має саме голова.
"Проте мій заступник Тупицький (Олександр Тупицький – УП) незаконно перебрав на себе мої повноваження та почав головувати", – каже Шевчук.
Він сам не брав участі в засіданні, яке вважав незаконним.
Крім того, Шевчук каже, що суд мав спочатку ухвалити звернення до Постійної Комісії з питань регламенту та етики щодо порушень у діях голови суду.
"Цього теж ніколи не було. Комісія зібралася самостійно, без жодного звернення, і проголосувала", – наполягає звільненний екс-очільник суду.
Водночас, він вважає, що звільнення – це питання не лише його особистого конфлікту з колегами.
"Я не хочу називати прізвища, але тут об’єдналися інтереси декількох фракцій, для яких був неприйнятний мій світогляд. Вони хотіли на мене впливати, щоб я був підконтрольний, формував порядок денний відповідно до їхніх побажань і таке інше", – каже Шевчук.
З ним нібито неодноразово намагався зустрітись один із найближчих соратників президента Петра Порошенка, депутат Олександр Грановський.
"Накопичувалася втома від мене, що я занадто незалежний. Я відмовився входити до "команди" і тому став незручним… Пану Олексію Філатову я пояснив, що я як Голова Суду не збираюсь сидіти у його приймальні", – розповів колишній суддя.
Читайте повне інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.
Нагадаємо:
- 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
- Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в діях Шевчука.
- Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
- Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.
- Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
- Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.