Уволенный глава КС о своей преемнице: Компромиссная фигура

Уволенный глава Конституционного Суда Станислав Шевчук считает, что Наталья Шаптала, которая заменила его на посту, была "компромиссной фигурой".

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Однозначно это была компромиссная фигура, под которую нашлись голоса. Ведь надо же голоса судей. Тех самых судей, которые уволили меня", – отметил Шевчук.

Экс-глава суда утверждает, что Шапталу "поддерживала определенная группа судей по фракционному принципу".

Шевчук не стал отвечать прямо, считает ли Шапталу подконтрольной президенту Петру Порошенко:

"Она была назначена еще до Порошенко... Насколько она будет подконтрольна – время покажет".

Вместе с тем он напомнил, что в сентябре 2019 года у нынешней руководительницы КС истекает срок полномочий и "у нее есть 4 месяца, чтобы показать работу".

"У нее заканчивается каденция, и в сентябре вопрос главы появится вновь", – отметил Шевчук, добавив, что избрание председателя суда – процесс не быстрый и не простой.

Он напомнил, что когда его избирали главой, это затянулось почти на год.

Читайте полное интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним: