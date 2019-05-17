Уволенный глава КС о своей преемнице: Компромиссная фигура

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Пятница, 17 мая 2019, 17:44

Уволенный глава Конституционного Суда Станислав Шевчук считает, что Наталья Шаптала, которая заменила его на посту, была "компромиссной фигурой".

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Однозначно это была компромиссная фигура, под которую нашлись голоса. Ведь надо же голоса судей. Тех самых судей, которые уволили меня", – отметил Шевчук.

Экс-глава суда утверждает, что Шапталу "поддерживала определенная группа судей по фракционному принципу".

Шевчук не стал отвечать прямо, считает ли Шапталу подконтрольной президенту Петру Порошенко:

"Она была назначена еще до Порошенко... Насколько она будет подконтрольна – время покажет".

Вместе с тем он напомнил, что в сентябре 2019 года у нынешней руководительницы КС истекает срок полномочий и "у нее есть 4 месяца, чтобы показать работу".

"У нее заканчивается каденция, и в сентябре вопрос главы появится вновь", – отметил Шевчук, добавив, что избрание председателя суда – процесс не быстрый и не простой.

Он напомнил, что когда его избирали главой, это затянулось почти на год.

Читайте полное интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.
  • Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
  • Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
  • Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
  • Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
  • Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.
  • После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
  • Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.

Украинская правда

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