Уволенный глава КС о своей преемнице: Компромиссная фигура
Уволенный глава Конституционного Суда Станислав Шевчук считает, что Наталья Шаптала, которая заменила его на посту, была "компромиссной фигурой".
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"Однозначно это была компромиссная фигура, под которую нашлись голоса. Ведь надо же голоса судей. Тех самых судей, которые уволили меня", – отметил Шевчук.
Экс-глава суда утверждает, что Шапталу "поддерживала определенная группа судей по фракционному принципу".
Шевчук не стал отвечать прямо, считает ли Шапталу подконтрольной президенту Петру Порошенко:
"Она была назначена еще до Порошенко... Насколько она будет подконтрольна – время покажет".
Вместе с тем он напомнил, что в сентябре 2019 года у нынешней руководительницы КС истекает срок полномочий и "у нее есть 4 месяца, чтобы показать работу".
"У нее заканчивается каденция, и в сентябре вопрос главы появится вновь", – отметил Шевчук, добавив, что избрание председателя суда – процесс не быстрый и не простой.
Он напомнил, что когда его избирали главой, это затянулось почти на год.
Читайте полное интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.
Напомним:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
- Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
- Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.
- После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
- Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.