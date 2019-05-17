Коломойский заявил, что ближайшие пять лет будет жить в Украине

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет.

Об этом он заявил в интерью "Схемам".

"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране", - сказал олигарх.

В то же время на вопрос, связано ли это с его отношениями с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он ответил:

"Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - отметил Коломойский.

По его словам, он не планирует посещать администрацию президента Зеленского.

"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - заверил олигарх.

Напомним: