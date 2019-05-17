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Коломойский заявил, что ближайшие пять лет будет жить в Украине

Пятница, 17 мая 2019, 19:57
Коломойский заявил, что ближайшие пять лет будет жить в Украине
dp.vgorode.ua

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет.

Об этом он заявил в интерью "Схемам".

"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране", - сказал олигарх.

В то же время на вопрос, связано ли это с его отношениями с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он ответил:

"Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - отметил Коломойский.

По его словам, он не планирует посещать администрацию президента Зеленского.

"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - заверил олигарх.

Напомним:

  • 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года.
  • Он прилетел в Украину в компании народного депутата от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладельца "95 квартала" Тимура Миндича.
  • Ранее стало известно, что в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
  • Олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают новоизбранного президента, заявлял, что готовится вернуться в Украину Израиля послеинаугурации Владимира Зеленского.
  • Инаугурация Зеленського состоится 20 мая.
  • Ранее "Схемы" сообщали, в течение двух последних лет шоумен, а ныне новоизбранный президент Владимир Зеленский 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018 года, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Также сообщалось, что Зеленский неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха – Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисами, Тимуром Миндичем.

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Темы: Коломойскийолигархи
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