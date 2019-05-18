Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно ничем не закончится

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Суббота, 18 мая 2019, 06:32

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно ничем не закончится, потому что он "ничего противозаконного на территории США, ЕС или Украины не совершал".

Об этом Коломойский сказал в интервью программе "Схемы".

"Может какое-то расследование и ведется, наверное. И оно будет проведено, и ничем не завершится, как всегда. То, что касается меня. Потому что я ничего противозаконного на территории США, или ЕС, или Украины не совершал. И вы все это хорошо знаете. А все остальное - это политические манипуляции", - подчеркнул олигарх.

"Вот Фирташ сидит там в Вене с политически мотивированным обвинениям - и ничем это не заканчивается. Нормально там себя чувствует. Но тоже очень хочет вернуться в Украину.

Вот его обвинили - и он на 5 лет выпал из украинской политической, экономической и бизнес-тусовки. Но мы знаем, кто за этим стоит, что за этим стоит - уже все стало известно. В свое время по телевизору, я думаю, все все покажут - кто за этим стоял", - добавил он.

Напомним:

  • Издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники сообщило, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.
  • Издание также отмечает, что Игоря Коломойского "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.
  • Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования" против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
  • 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года и заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет..
  • Он прилетел в Украину в компании народного депутата от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладельца "95 квартала" Тимура Миндича.
  • Ранее стало известно, что в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

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Темы: Коломойский США


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