Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно ничем не закончится

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно ничем не закончится, потому что он "ничего противозаконного на территории США, ЕС или Украины не совершал".

Об этом Коломойский сказал в интервью программе "Схемы".

"Может какое-то расследование и ведется, наверное. И оно будет проведено, и ничем не завершится, как всегда. То, что касается меня. Потому что я ничего противозаконного на территории США, или ЕС, или Украины не совершал. И вы все это хорошо знаете. А все остальное - это политические манипуляции", - подчеркнул олигарх.

"Вот Фирташ сидит там в Вене с политически мотивированным обвинениям - и ничем это не заканчивается. Нормально там себя чувствует. Но тоже очень хочет вернуться в Украину.

Вот его обвинили - и он на 5 лет выпал из украинской политической, экономической и бизнес-тусовки. Но мы знаем, кто за этим стоит, что за этим стоит - уже все стало известно. В свое время по телевизору, я думаю, все все покажут - кто за этим стоял", - добавил он.

Напомним: