Зеленський обіцяє "створити незручності" Верховній Раді

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський обіцяє, що його команда створить "незручності" Верховній Раді, оскільки парламент призначив інавгурацію на будній день.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в суботу в Facebook.

"Друзі, ви знаєте вже, що інавгурацію президента України призначено на 20 травня. Ви пам’ятаєте всі, що ми наполягали, щоб інавгурація пройшла саме 19-го, щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і транспортні затори для киян. Ну, вже Рада як проголосувала, так проголосувала, що там жалітися", - сказав Зеленський.

За його словами, оскільки на інавгурації буде багато іноземних гостей, то значну частину Києва буде перекрито.

"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Верховна Рада створила і зробила незручності нам, а ми, обіцяю, зробимо їм", - підсумував Зеленський.

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