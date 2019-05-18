Зеленський обіцяє "створити незручності" Верховній Раді
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський обіцяє, що його команда створить "незручності" Верховній Раді, оскільки парламент призначив інавгурацію на будній день.
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в суботу в Facebook.
"Друзі, ви знаєте вже, що інавгурацію президента України призначено на 20 травня. Ви пам’ятаєте всі, що ми наполягали, щоб інавгурація пройшла саме 19-го, щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і транспортні затори для киян. Ну, вже Рада як проголосувала, так проголосувала, що там жалітися", - сказав Зеленський.
За його словами, оскільки на інавгурації буде багато іноземних гостей, то значну частину Києва буде перекрито.
"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Верховна Рада створила і зробила незручності нам, а ми, обіцяю, зробимо їм", - підсумував Зеленський.
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Нагадаємо:
- 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.
- Зеленський запросив усіх охочих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, щоб подивитися його інавгурацію.
- У п’ятницю фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
- Команда новообраного президента Володимира Зеленського планувала ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту на підстав відсутності коаліції.
- Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
- Також повідомлялося, що якщо буде розпущена коаліція, то новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.
- Водночас представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що новообраний президент Володимир Зеленський все ще може розпустити парламент.