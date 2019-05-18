Зеленский обещает "создать неудобства" Верховной Раде
Победитель президентских выборов Владимир Зеленский обещает, что его команда создаст "неудобства" Верховной Раде, поскольку парламент назначил инаугурацию на будний день.
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в субботу в Facebook.
"Друзья, вы знаете уже, что инаугурация президента Украины назначена на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19-го, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну, уж Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться", - сказал Зеленский.
По его словам, поскольку на инаугурации будет много иностранных гостей, то значительная часть Киева будет перекрыта.
"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - подытожил Зеленский.
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Напомним:
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.
- Зеленский пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.
- В пятницу фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
- Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планировала инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента на основании отсутствии коалиции.
- Конституция Украины запрещает распускать Верховную Раду в последние 6 месяцев ее полномочий. Если считать от даты приобретения полномочий парламента 8 созыва, 27 ноября 2014, то последний срок для роспуска ВР – 27 мая.
- Также сообщалось, что если будет распущена коалиция, то новый президент в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.
- В то же время, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что новоизбранный президент Владимир Зеленский все еще может распустить парламент.