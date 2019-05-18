Зеленский обещает "создать неудобства" Верховной Раде

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский обещает, что его команда создаст "неудобства" Верховной Раде, поскольку парламент назначил инаугурацию на будний день.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в субботу в Facebook.

"Друзья, вы знаете уже, что инаугурация президента Украины назначена на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19-го, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну, уж Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться", - сказал Зеленский.

По его словам, поскольку на инаугурации будет много иностранных гостей, то значительная часть Киева будет перекрыта.

"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - подытожил Зеленский.

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Напомним: