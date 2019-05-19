Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стали відомі деталі інавгурації Зеленського

Неділя, 19 травня 2019, 01:01
Стали відомі деталі інавгурації Зеленського

На офіційну частину інавгурації Володимира Зеленського запрошені всі українські президенти, крім Віктора Януковича.

Про це повідомляють джерела УП.

На 10 ранку 20 травня Зеленський прийде до Верховної Ради, де складе присягу. Після цього Зеленський піде у Маріїнський палац, де прийматиме офіційні делегації.

Як планується, перед прийомом у Маріїнському палаці президенту України як головнокомандувачу представлять командувачів Збройних сил. 

Після урочистостей Зеленський вирушить на Банкову, де матиме двосторонні зустрічі з іноземними президентами та членами урядів. Вечірок чи неформальних фуршетів не планується.

Нагадаємо:

  • 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.
  • Команда Зеленського планує ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту. Останній термін, коли новий президент зможе розпустити парламент – 27 травня.
  • Однак 17 травня фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції, через що вона припинила існувати. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
  • Таким чином, впродовж 30 днів новий президент не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триватиме створення нової.
  • Водночас, у Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було вже давно.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийінавгурація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Зеленський
Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно
Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: