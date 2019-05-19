Стали відомі деталі інавгурації Зеленського

На офіційну частину інавгурації Володимира Зеленського запрошені всі українські президенти, крім Віктора Януковича.

Про це повідомляють джерела УП.

На 10 ранку 20 травня Зеленський прийде до Верховної Ради, де складе присягу. Після цього Зеленський піде у Маріїнський палац, де прийматиме офіційні делегації.

Як планується, перед прийомом у Маріїнському палаці президенту України як головнокомандувачу представлять командувачів Збройних сил.

Після урочистостей Зеленський вирушить на Банкову, де матиме двосторонні зустрічі з іноземними президентами та членами урядів. Вечірок чи неформальних фуршетів не планується.

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