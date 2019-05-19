Стали відомі деталі інавгурації Зеленського
На офіційну частину інавгурації Володимира Зеленського запрошені всі українські президенти, крім Віктора Януковича.
Про це повідомляють джерела УП.
На 10 ранку 20 травня Зеленський прийде до Верховної Ради, де складе присягу. Після цього Зеленський піде у Маріїнський палац, де прийматиме офіційні делегації.
Як планується, перед прийомом у Маріїнському палаці президенту України як головнокомандувачу представлять командувачів Збройних сил.
Після урочистостей Зеленський вирушить на Банкову, де матиме двосторонні зустрічі з іноземними президентами та членами урядів. Вечірок чи неформальних фуршетів не планується.
Нагадаємо:
- 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.
- Команда Зеленського планує ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту. Останній термін, коли новий президент зможе розпустити парламент – 27 травня.
- Однак 17 травня фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції, через що вона припинила існувати. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
- Таким чином, впродовж 30 днів новий президент не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триватиме створення нової.
- Водночас, у Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було вже давно.
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