Стали известны детали инаугурации Зеленского

1029 просмотров
Воскресенье, 19 мая 2019, 01:01

На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.

Об этом сообщают источники УП.

На 10 утра 20 мая Зеленский приходит в Раду и принесет там присягу. Далее он пешком переходит в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Перед приемом в Мариинке ему военные должны присягнуть как главнокомандующему.

После этого Зеленский отправится на Банковую, где будет проводить двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств.

Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

Напомним:

  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.
  • Команда Зеленского планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента. Последний срок, когда новый президент сможет распустить парламент – 27 мая.
  • Однако, 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции, из-за чего она перестала существовать. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
  • Таким образом, в течение 30 дней новый президент не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что будет длиться создание новой.
  • В то же время, у Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский инаугурация


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский обещает "создать неудобства" Верховной Раде 18 мая 2019, 18:14
НБУ открыл сайт для "борьбы за свою независимость" 18 мая 2019, 17:24
Зеленский в годовщину депортации крымских татар: Верю, освободим Крым от оккупации 18 мая 2019, 12:23
Все новости
Главные новости
Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину
Адвокат Трампа интересуется, арестуют ли Коломойского
В Симферополе российские силовики прекратили акцию крымских татар
Зеленский обещает "создать неудобства" Верховной Раде
Все новости
еда

10 продуктов для пикника, которые не испортятся в теплую погоду

Фото

Как семья из Луцка воспитывает слепых ежиков

10 невероятных средиземноморских островов, о которых вы не слышали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів