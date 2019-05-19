Стали известны детали инаугурации Зеленского

На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.

Об этом сообщают источники УП.

На 10 утра 20 мая Зеленский придет в Верховную Раду, где примет присягу. После этого новоизбранный президент отправится в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Как планируется, перед приемом в Мариинском дворце президенту Украины как главнокомандующему представят командующих Вооруженных сил.

По планам, после торжеств Зеленский отправится на Банковую, где будет двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

Напомним: