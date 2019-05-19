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Стали известны детали инаугурации Зеленского

Воскресенье, 19 мая 2019, 01:01
Стали известны детали инаугурации Зеленского

На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.

Об этом сообщают источники УП.

На 10 утра 20 мая Зеленский придет в Верховную Раду, где примет присягу. После этого новоизбранный президент отправится в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Как планируется, перед приемом в Мариинском дворце президенту Украины как главнокомандующему представят командующих Вооруженных сил.

По планам, после торжеств Зеленский отправится на Банковую, где будет двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

Напомним:

  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.
  • Команда Зеленского планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента. Последний срок, когда новый президент сможет распустить парламент – 27 мая.
  • Однако, 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции, из-за чего она перестала существовать. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
  • Таким образом, в течение 30 дней новый президент не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что будет длиться создание новой.
  • В то же время, у Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийинаугурация
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