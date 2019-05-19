Стали известны детали инаугурации Зеленского

На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.

Об этом сообщают источники УП.

На 10 утра 20 мая Зеленский приходит в Раду и принесет там присягу. Далее он пешком переходит в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Перед приемом в Мариинке ему военные должны присягнуть как главнокомандующему.

После этого Зеленский отправится на Банковую, где будет проводить двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств.

Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

Напомним: