Стали известны детали инаугурации Зеленского
Воскресенье, 19 мая 2019, 01:01
На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.
Об этом сообщают источники УП.
На 10 утра 20 мая Зеленский придет в Верховную Раду, где примет присягу. После этого новоизбранный президент отправится в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.
Как планируется, перед приемом в Мариинском дворце президенту Украины как главнокомандующему представят командующих Вооруженных сил.
По планам, после торжеств Зеленский отправится на Банковую, где будет двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.
Напомним:
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.
- Команда Зеленского планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента. Последний срок, когда новый президент сможет распустить парламент – 27 мая.
- Однако, 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции, из-за чего она перестала существовать. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
- Таким образом, в течение 30 дней новый президент не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что будет длиться создание новой.
- В то же время, у Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно.
Украинская правда