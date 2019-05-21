Супрун полетіла до Женеви

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відбула з України до Женеви для участі в асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я, що проходить з 20 по 28 травня.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я вилетіла до Женеви представляти свою країну на асамблею Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я не боюся і не відмовляюся далі працювати. Хтось має нагадати світові про те, що Росія залишається ворогом. А ми переможемо. Бо ми українці", - сказала Супрун.

Раніше деякі ЗМІ оприлюднили відео, як Супрун після інавгурації президента Володимира Зеленського проходить реєстрацію на франкфуртський рейс в аеропорту "Бориспіль".

20 травня Супрун повідомила, що продовжить працювати для українців.

"Міністерство охорони здоров'я продовжує працювати у штатному режимі. Нам до статусу в.о. не звикати. Події зараз будуть розвиватись як лавина, тому рекомендуємо всім менше читати новин і перейматись. Підкоригуємо наші плани і обов‘язково про них всіх повідомимо. Ми тут працюємо для українців", - написала в.о. міністра у Facebook.

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