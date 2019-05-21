Супрун полетіла до Женеви
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відбула з України до Женеви для участі в асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я, що проходить з 20 по 28 травня.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Я вилетіла до Женеви представляти свою країну на асамблею Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я не боюся і не відмовляюся далі працювати. Хтось має нагадати світові про те, що Росія залишається ворогом. А ми переможемо. Бо ми українці", - сказала Супрун.
Раніше деякі ЗМІ оприлюднили відео, як Супрун після інавгурації президента Володимира Зеленського проходить реєстрацію на франкфуртський рейс в аеропорту "Бориспіль".
20 травня Супрун повідомила, що продовжить працювати для українців.
"Міністерство охорони здоров'я продовжує працювати у штатному режимі. Нам до статусу в.о. не звикати. Події зараз будуть розвиватись як лавина, тому рекомендуємо всім менше читати новин і перейматись. Підкоригуємо наші плани і обов‘язково про них всіх повідомимо. Ми тут працюємо для українців", - написала в.о. міністра у Facebook.
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Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
- Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
- Згідно із законом про Кабінет міністрів, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку.
- Верховна Рада розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
- Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну.
- Раніше Гройсман заявив, що братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.