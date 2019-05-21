Супрун полетела в Женеву
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отбыла из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, проходящей с 20 по 28 мая.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблеи Всемирной организации здравоохранения. Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы", - сказала Супрун.
Ранее некоторые СМИ обнародовали видео, как Супрун после инаугурации президента Владимира Зеленского проходит регистрацию на франкфуртский рейс в аэропорту "Борисполь".
20 мая Супрун сообщила, что продолжит работать для украинцев.
"Министерство здравоохранения продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новостей и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них всех сообщим. Мы здесь работаем для украинцев", - написала и.о. министра в Facebook.
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Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
- Согласно закону о Кабинете министров, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке.
- Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.
- Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина.
- Ранее Гройсман заявил,что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.
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