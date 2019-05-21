Коломойський каже, що із Зеленським не бачився, але привітав його по SMS

Після свого повернення в Україну олігарх Ігор Коломойський не зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, але привітав його з перемогою на виборах та вступом на посаду через SMS.

Про це він заявив в інтерв’ю відео-проекту УП "Чітко інтерв’ю", яке найближчими днями вийде на сайті та на Youtube-каналі "Української правди".

На запитання, чи зустрічався олігарх із Зеленським після повернення з Ізраїлю, Коломойський відповів: "Ні, а з якого дива?…Я привітав його по телефону, сучасні засоби зв’язку дозволяють не бачитися".

"Ну який сенс (зустрічатися – УП)? По-перше, відразу велика кількість журналістів, багато непотрібних запитань. І це лише заради того, щоб потім пояснювати, що я по-людськи хотів привітати. Я привітав його з перемогою на виборах і з офіційним вступом на посаду. Просто відправив sms", – заявив Коломойський.

Разом з тим, він розповів, що дивився інавгурацію по телевізору і зазначив, що йому сподобався виступ нового президента.

"Це був яскравий виступ. На відміну від Парубія, який сказав, що це було весело, я скажу, що це було яскраво. Особливо, якщо дивитися на деякі обличчя", – сказав Коломойський.

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