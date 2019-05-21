Коломойський каже, що із Зеленським не бачився, але привітав його по SMS
Після свого повернення в Україну олігарх Ігор Коломойський не зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, але привітав його з перемогою на виборах та вступом на посаду через SMS.
Про це він заявив в інтерв’ю відео-проекту УП "Чітко інтерв’ю", яке найближчими днями вийде на сайті та на Youtube-каналі "Української правди".
На запитання, чи зустрічався олігарх із Зеленським після повернення з Ізраїлю, Коломойський відповів: "Ні, а з якого дива?…Я привітав його по телефону, сучасні засоби зв’язку дозволяють не бачитися".
"Ну який сенс (зустрічатися – УП)? По-перше, відразу велика кількість журналістів, багато непотрібних запитань. І це лише заради того, щоб потім пояснювати, що я по-людськи хотів привітати. Я привітав його з перемогою на виборах і з офіційним вступом на посаду. Просто відправив sms", – заявив Коломойський.
Разом з тим, він розповів, що дивився інавгурацію по телевізору і зазначив, що йому сподобався виступ нового президента.
"Це був яскравий виступ. На відміну від Парубія, який сказав, що це було весело, я скажу, що це було яскраво. Особливо, якщо дивитися на деякі обличчя", – сказав Коломойський.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
- У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди Зеленського і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua