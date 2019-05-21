Коломойский говорит, что с Зеленским не виделся, но поздравил его по SMS
После своего возвращения в Украину олигарх Игорь Коломойский не встречался с президентом Владимиром Зеленским, но поздравил его с победой на выборах и вступлением в должность по SMS.
Об этом он заявил в интервью видео-проекту УП "Четко интервью", которое в ближайшие дни выйдет на сайте и на Youtube-канале "Украинской правды".
На вопрос, встречался ли олигарх с Зеленским после возвращения из Израиля, Коломойский ответил: "Нет, а с какой стати? ... Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться".
"Ну какой смысл (встречаться - УП)? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил sms ", - заявил Коломойский.
Вместе с тем, он рассказал, что смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление нового президента.
"Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", - сказал Коломойский.
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
- В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды Зеленского и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.