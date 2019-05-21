Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойский говорит, что с Зеленским не виделся, но поздравил его по SMS

Вторник, 21 мая 2019, 23:18
Коломойский говорит, что с Зеленским не виделся, но поздравил его по SMS
Фото: Роман Кравец, УП

После своего возвращения в Украину олигарх Игорь Коломойский не встречался с президентом Владимиром Зеленским, но поздравил его с победой на выборах и вступлением в должность по SMS.

Об этом он заявил в интервью видео-проекту УП "Четко интервью", которое в ближайшие дни выйдет на сайте и на Youtube-канале "Украинской правды".

На вопрос, встречался ли олигарх с Зеленским после возвращения из Израиля, Коломойский ответил: "Нет, а с какой стати? ... Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться".

"Ну какой смысл (встречаться - УП)? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил sms ", - заявил Коломойский.

Вместе с тем, он рассказал, что смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление нового президента.

"Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", - сказал Коломойский.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
  • В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды Зеленского и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Коломойский
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Схема на "Центрэнерго": суд назначил залог руководителю связанной с Коломойским компании
Суд снова арестовал активы "Укрнефтебурения" Коломойского и партнеров
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: