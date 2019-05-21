Коломойский говорит, что с Зеленским не виделся, но поздравил его по SMS

После своего возвращения в Украину олигарх Игорь Коломойский не встречался с президентом Владимиром Зеленским, но поздравил его с победой на выборах и вступлением в должность по SMS.

Об этом он заявил в интервью видео-проекту УП "Четко интервью", которое в ближайшие дни выйдет на сайте и на Youtube-канале "Украинской правды".

На вопрос, встречался ли олигарх с Зеленским после возвращения из Израиля, Коломойский ответил: "Нет, а с какой стати? ... Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться".

"Ну какой смысл (встречаться - УП)? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил sms ", - заявил Коломойский.

Вместе с тем, он рассказал, что смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление нового президента.

"Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", - сказал Коломойский.

Напомним: