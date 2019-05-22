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Кличко: "УДАР" підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду

Середа, 22 травня 2019, 06:13

Народні депутати від партії "УДАР" підтримують ідею зниження прохідного бар'єру у Верховну Раду до 3%.

Про це у Twitter написав мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко.

За його словами, зниження прохідного бар'єру до 3% - "демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян".

"Підняла бар’єр до 5% партія Януковича, щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій", - заявив Кличко.

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Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та призначив позачергові вибори на 21 липня 2019 року.
  • Також він попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.
  • В цілому Зеленський хоче змінити виборче законодавство, скасувавши мажоритарну систему, і зменшити прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
  • Раніше Кличко заявив, що партія "УДАР" (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.
  • Як писала "Українська правда", ще перед другим туром президентських виборів мер Києва Віталій Кличко повідомив президенту Петру Порошенку, що партія УДАР балотуватиметься до Верховної Ради окремо від БПП.
  • Однак сам Кличко, як повідомлялося, не збирається залишати крісло мера і йти в депутати.
  • Крім того, повідомлялося, що список УДАРу на парламентських виборах може очолити брат Віталія Кличка Володимир.
  • У серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоУдарвибори
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