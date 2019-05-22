Кличко: "УДАР" підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду
Народні депутати від партії "УДАР" підтримують ідею зниження прохідного бар'єру у Верховну Раду до 3%.
Про це у Twitter написав мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко.
Нардепи від "УДАРу" за зниження прохідного бар’єру до 3%.Це - демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян.Підняла бар’єр до 5% партія Януковича,щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 21 травня 2019 р.
За його словами, зниження прохідного бар'єру до 3% - "демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян".
"Підняла бар’єр до 5% партія Януковича, щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій", - заявив Кличко.
Читайте також: Хто куди. Порошенко оновлює БПП, Гройсман з Кличком йдуть окремо, а Луценко хоче залишитись у ГПУ
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та призначив позачергові вибори на 21 липня 2019 року.
- Також він попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.
- В цілому Зеленський хоче змінити виборче законодавство, скасувавши мажоритарну систему, і зменшити прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
- Раніше Кличко заявив, що партія "УДАР" (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.
- Як писала "Українська правда", ще перед другим туром президентських виборів мер Києва Віталій Кличко повідомив президенту Петру Порошенку, що партія УДАР балотуватиметься до Верховної Ради окремо від БПП.
- Однак сам Кличко, як повідомлялося, не збирається залишати крісло мера і йти в депутати.
- Крім того, повідомлялося, що список УДАРу на парламентських виборах може очолити брат Віталія Кличка Володимир.
- У серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua