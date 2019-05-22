Кличко: "УДАР" підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду

Народні депутати від партії "УДАР" підтримують ідею зниження прохідного бар'єру у Верховну Раду до 3%.

Про це у Twitter написав мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко.

Нардепи від "УДАРу" за зниження прохідного бар’єру до 3%.Це - демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян.Підняла бар’єр до 5% партія Януковича,щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 21 травня 2019 р.

За його словами, зниження прохідного бар'єру до 3% - "демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян".

"Підняла бар’єр до 5% партія Януковича, щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій", - заявив Кличко.

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