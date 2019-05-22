Кличко: "УДАР" поддерживает снижение проходного барьера в Раду

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Среда, 22 мая 2019, 06:13

Народные депутаты от партии "УДАР" поддерживают идею снижения проходного барьера в Верховную Раду до 3%.

Об этом в Twitter написал мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко.

По его словам, снижение проходного барьера до 3% - "демократическая норма, которая обеспечит представительство в ВР большего спектра политических сил и интересов большего количества граждан".

"Подняла барьер в 5% партия Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий", - заявил Кличко.

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Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва и назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
  • Также он попросил главу Верховной Рады Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
  • В целом Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство и отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
  • Ранее Кличко заявил, что партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) будет участвовать в парламентских выборах.
  • Как писала "Украинская правда", еще перед вторым туром президентских выборов мэр Киева Виталий Кличко сообщил президенту Петру Порошенко, что партия УДАР будет баллотироваться в Верховную Раду отдельно от БПП.
  • Однако сам Кличко, как сообщалось, не собирается покидать кресло мэра и идти в депутаты.
  • Кроме того, сообщалось, что список УДАРа на парламентских выборах может возглавить брат Виталия Кличко Владимир.
  • В августе 2017 Владимир Кличко завершил свою спортивную карьеру.

Украинская правда

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Темы: Кличко Удар виборы


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