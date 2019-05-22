Кличко: "УДАР" поддерживает снижение проходного барьера в Раду
Народные депутаты от партии "УДАР" поддерживают идею снижения проходного барьера в Верховную Раду до 3%.
Об этом в Twitter написал мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко.
Нардепи від "УДАРу" за зниження прохідного бар’єру до 3%.Це - демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян.Підняла бар’єр до 5% партія Януковича,щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 21 травня 2019 р.
По его словам, снижение проходного барьера до 3% - "демократическая норма, которая обеспечит представительство в ВР большего спектра политических сил и интересов большего количества граждан".
"Подняла барьер в 5% партия Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий", - заявил Кличко.
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Напомним:
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва и назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
- Также он попросил главу Верховной Рады Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
- В целом Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство и отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
- Ранее Кличко заявил, что партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) будет участвовать в парламентских выборах.
- Как писала "Украинская правда", еще перед вторым туром президентских выборов мэр Киева Виталий Кличко сообщил президенту Петру Порошенко, что партия УДАР будет баллотироваться в Верховную Раду отдельно от БПП.
- Однако сам Кличко, как сообщалось, не собирается покидать кресло мэра и идти в депутаты.
- Кроме того, сообщалось, что список УДАРа на парламентских выборах может возглавить брат Виталия Кличко Владимир.
- В августе 2017 Владимир Кличко завершил свою спортивную карьеру.