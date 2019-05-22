Кличко: "УДАР" поддерживает снижение проходного барьера в Раду

Народные депутаты от партии "УДАР" поддерживают идею снижения проходного барьера в Верховную Раду до 3%.

Об этом в Twitter написал мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко.

Нардепи від "УДАРу" за зниження прохідного бар’єру до 3%.Це - демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян.Підняла бар’єр до 5% партія Януковича,щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 21 травня 2019 р.

По его словам, снижение проходного барьера до 3% - "демократическая норма, которая обеспечит представительство в ВР большего спектра политических сил и интересов большего количества граждан".

"Подняла барьер в 5% партия Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий", - заявил Кличко.

Читайте также: Кто куда. Порошенко обновляет БПП, Гройсман с Кличко идут отдельно, а Луценко хочет остаться в ГПУ

Напомним: