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Клімкін згадав китайське прислів’я у зв’язку з перезавантаженням АП

Середа, 22 травня 2019, 09:09
Клімкін згадав китайське прислів’я у зв’язку з перезавантаженням АП

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримує оновлення Адміністрації президента.

"З щирою повагою ставлюся до перших персональних призначень Володимира Зеленського", – написав він у Facebook.

"Я б на його місці Адміністрацію перезавантажив як факт і як клас. Зовсім вже у неї нікудишня аура і карма. Навіть хороші люди, як свідчить практика, ситуації не рятують", – зазначив Клімкін.

На думку міністра, "офіс президента без зайвої бюрократії, з ефективним забезпеченням і найкращими людьми був би більш симпатичною опцією".

"До речі, така ж біда і з Секретаріатом Кабміну", – додав Клімкін.

"А перезавантаження – це цікава штука. Є гарне китайське прислів’я: "Коли дме вітер – потрібно будувати млини, а не зводити паркани". Від себе додам, хоч і не китаєць: чим швидше, тим краще", – зазначив він.

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Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський вступив на посаду президента України, склавши у Верховній Раді присягу народу.
  • 21 травня він призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана, який також був юристом олігарха Ігоря Коломойського, головою Адміністрації президента, а співвласника студії "Квартал 95" Сергія Шефіра своїм першим помічником.
  • Крім того, Зеленський призначив Сергія Трофімова першим заступником голови Адміністрації президента, Руслана Рябошапку, Юрія Костюка й Кирила Тимошенка – заступниками голови АП.
  • Олена Зеркаль відмовилася бути заступником Андрія Богдана.
  • Президент також призначив Андрія Єрмака своїм помічником, Руслана Стефанчука – своїм радником і представником у Верховній Раді, а Михайла Федорова – просто радником.

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Олена Рощенко, УП
Теми: КлімкінАдміністрація президента
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