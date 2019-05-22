Климкин вспомнил китайскую пословицу в связи с перезагрузкой АП
Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает обновление Администрации президента.
"С искренним уважением отношусь к первым персональных назначений Владимира Зеленского", – написал он в Facebook.
"Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуацию не спасают", – отметил Климкин.
По мнению министра, "офис президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и самыми лучшими людьми был бы более привлекательной опцией".
"Кстати, такая же беда и с Секретариатом Кабмина", – добавил Климкин.
"А перезагрузка – это интересная штука Есть хорошее китайская пословица: "Когда дует ветер – нужно строить мельницы, а не сводить заборы". От себя добавлю, хоть и не китаец: чем быстрее, тем лучше", – отметил он.
Читайте также: Зе!Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский вступил на пост президента Украины, принеся в Верховной Раде присягу народу.
- 21 мая он назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана, который также был юристом олигарха Игоря Коломойского, главой Администрации президента, а совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира своим первым помощником.
- Кроме того, Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента, Руслана Рябошапку, Юрия Костюка и Кирилла Тимошенко – заместителями главы АП.
- Елена Зеркаль отказалась быть заместителем Андрея Богдана.
- Президент также назначил Андрея Ермака своим помощником, Руслана Стефанчук – своим советником и представителем в Верховной Раде, а Михаила Федорова – просто советником.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua