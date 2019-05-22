Климкин вспомнил китайскую пословицу в связи с перезагрузкой АП

Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает обновление Администрации президента.

"С искренним уважением отношусь к первым персональных назначений Владимира Зеленского", – написал он в Facebook.

"Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуацию не спасают", – отметил Климкин.

По мнению министра, "офис президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и самыми лучшими людьми был бы более привлекательной опцией".

"Кстати, такая же беда и с Секретариатом Кабмина", – добавил Климкин.

"А перезагрузка – это интересная штука Есть хорошее китайская пословица: "Когда дует ветер – нужно строить мельницы, а не сводить заборы". От себя добавлю, хоть и не китаец: чем быстрее, тем лучше", – отметил он.

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Напомним: