Климкин вспомнил китайскую пословицу в связи с перезагрузкой АП

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Среда, 22 мая 2019, 09:09

Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает обновление Администрации президента.

"С искренним уважением отношусь к первым персональных назначений Владимира Зеленского", – написал он в Facebook.

"Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуацию не спасают", – отметил Климкин.

По мнению министра, "офис президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и самыми лучшими людьми был бы более привлекательной опцией".

"Кстати, такая же беда и с Секретариатом Кабмина", – добавил Климкин.

"А перезагрузка – это интересная штука  Есть хорошее китайская пословица: "Когда дует ветер – нужно строить мельницы, а не сводить заборы". От себя добавлю, хоть и не китаец: чем быстрее, тем лучше", – отметил он.

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Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский вступил на пост президента Украины, принеся в Верховной Раде присягу народу.
  • 21 мая он назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана, который также был юристом олигарха Игоря Коломойского, главой Администрации президента, а совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира своим первым помощником.
  • Кроме того, Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента, Руслана Рябошапку, Юрия Костюка и Кирилла Тимошенко – заместителями главы АП.
  • Елена Зеркаль отказалась быть заместителем Андрея Богдана.
  • Президент также назначил Андрея Ермака своим помощником, Руслана Стефанчук – своим советником и представителем в Верховной Раде, а Михаила Федорова – просто советником.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Климкин Администрация президента


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