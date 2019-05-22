Парубій просить Зеленського уточнити, що саме він хоче розглядати у Раді
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду парламентом 22 травня.
Про це йдеться у листі Парубія від 21 травня до глави держави, повідомляє сайт ВР.
Спікер Ради відзначив, що на прохання Зеленського видав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 22 травня о 12:00.
Він також нагадав, що за регламентом, при формуванні порядку денного пленарного засідання мають зазначатися, зокрема, реєстраційні номери та назви законопроектів, які передбачені для розгляду.
"З огляду на викладене, прошу вас конкретизувати номери законопроектів, які ви пропонуєте завтра включити до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради", - йдеться у листі Парубія.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
- 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
- Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.
- Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
- Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту. Він просить його скликати для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.
- Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту на 12 годину 22 травня. На ньому розглянуть два питання.