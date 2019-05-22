Парубій просить Зеленського уточнити, що саме він хоче розглядати у Раді

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду парламентом 22 травня.

Про це йдеться у листі Парубія від 21 травня до глави держави, повідомляє сайт ВР.

Спікер Ради відзначив, що на прохання Зеленського видав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 22 травня о 12:00.

Він також нагадав, що за регламентом, при формуванні порядку денного пленарного засідання мають зазначатися, зокрема, реєстраційні номери та назви законопроектів, які передбачені для розгляду.

"З огляду на викладене, прошу вас конкретизувати номери законопроектів, які ви пропонуєте завтра включити до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради", - йдеться у листі Парубія.

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