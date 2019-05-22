Парубий просит Зеленского уточнить, что именно он хочет рассматривать в Раде

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения парламентом 22 мая.

Об этом говорится в письме Парубия от 21 мая к главе государства, сообщает сайт ВР.

Спикер Рады отметил, что по просьбе Зеленского издал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента 22 мая в 12:00.

Он также напомнил, что по регламенту, при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения.

"Учитывая изложенное, прошу вас конкретизировать номера законопроектов, которые вы предлагаете завтра включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады", - говорится в письме Парубия.

Напомним: