Парубий просит Зеленского уточнить, что именно он хочет рассматривать в Раде

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Среда, 22 мая 2019, 11:04

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения парламентом 22 мая.

Об этом говорится в письме Парубия от 21 мая к главе государства, сообщает сайт ВР.

Спикер Рады отметил, что по просьбе Зеленского издал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента 22 мая в 12:00.

Он также напомнил, что по регламенту, при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения.

"Учитывая изложенное, прошу вас конкретизировать номера законопроектов, которые вы предлагаете завтра включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады", - говорится в письме Парубия. 

 

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
  • Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
  • Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
  • Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента. На нем рассмотрят два вопроса.

Украинская правда

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Темы: Парубий Зеленский Верховная Рада


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