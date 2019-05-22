Парубий просит Зеленского уточнить, что именно он хочет рассматривать в Раде
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения парламентом 22 мая.
Об этом говорится в письме Парубия от 21 мая к главе государства, сообщает сайт ВР.
Спикер Рады отметил, что по просьбе Зеленского издал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента 22 мая в 12:00.
Он также напомнил, что по регламенту, при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения.
"Учитывая изложенное, прошу вас конкретизировать номера законопроектов, которые вы предлагаете завтра включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады", - говорится в письме Парубия.
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
- Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
- Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
- Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
- Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента. На нем рассмотрят два вопроса.