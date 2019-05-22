Зеленский нарушил закон об очищении власти – Козаченко

Новый президент Владимир Зеленский нарушил люстрационный закон, назначив Андрея Богдана главой Администрации президента.

Такое мнение высказала "Радио Свобода" Татьяна Козаченко, которая стояла у истоков люстрационного процесса, возглавляла департамент по вопросам люстрации в Минюсте и выступала одним из ключевых соавторов закона "Об очищении власти".

Напомним, Андрей Богдан не только защищал интересы олигарха Игоря Коломойского как юрист, но и дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича. Однако называет несправедливым то, что подпадает под люстрацию.

Козаченко отметила: "В соответствии с постановлением Кабинета министров №563 "О порядке проведения проверки", ответственность за назначение и решения вопросов фактически несет тот орган, который назначает, или отдел, уполномоченный на оформление документов. В данном случае – назначает президент. Однако документы готовит отдел…".

Она уточнила, что до назначения человек должен написать заявление с информацией, распространяется ли на него закон "Об очищении власти" или нет. Такое заявление подлежит проверке – и если выяснят, что человек находился на "люстрационных" должностях в течение года, ему отказывают в назначении.

Она опровергла мнение о том, что должность главы Администрации президента выведена из-под действия закона о госслужбе и поэтому на нее не распространяется действие закона о люстрации:

"Распространение запрета регулируется только одним законом - "Об очищении власти". А именно – перечень должностей и непосредственные критерии, указанные в двух статьях: перечень должностей в статье 2 и критерии в статье 3. В перечне должностей четко указана должность главы Администрации президента. Потому этот вопрос не является спорным".

"Нарушение закона в первые дни президента имеет не только чрезвычайно тревожные сигналы, но и свидетельствует о полном игнорировании законодательства Украины, что недопустимо для гаранта Конституции", – заявила Козаченко.

Она подчеркнула: "Для назначения на должность человек должен пройти люстрационную проверку. То есть, соответствующее подразделение должно было донести до президента информацию: к человеку применяются запреты и его нельзя назначать".

"И здесь два момента: вообще известно президенту о такой информации? Если известно – то он умышленно нарушил закон. Или если ему неизвестно – ставить вопрос о дисциплинарной ответственности, а также приведении в соответствие, в том числе, указов президента или их отмене", - заявила Козаченко.

"На сегодняшний момент может идти речь об обращении в административном порядке – через суд – об отмене указа президента", – считает она.

Козаченко уточнила, что закона об импичменте нет, поэтому привлечь к уголовной или дисциплинарной ответственности президента невозможно.

"От нас будут и заявление, и соответствующие запросы в Администрацию президента. И я не исключаю обращения в административный суд – в данном случае это будет Кассационный административный суд с возможным иском об отмене указа президента", – добавила она.

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Напомним: