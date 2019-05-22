Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать у КС
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції і він буде оскаржений у Конституційному суді.
Про це він сказав під час позачергового засідання парламенту.
"Вчора у нас відбулися консультації голів фракцій з президентом України Зеленським. Близько 5 раз я надавав запитання президенту України, на якій підставі він планує підписати указ про розпуск парламенту. Я вимагав, щоб була стенограма і почув тільки одну відповідь, що він вважає, що коаліції не існує вже два роки", - сказав він.
"Я не знайшов серед його повноважень (президента України у Конституції – ред.) повноваження встановлювати, або стверджувати про існування коаліції. Як, до речі, і тих рішень не має голова Верховної Ради", - сказав він, додавши, що для нього важливим є факт, коли 17 травня 2019 року коаліція оголосила про свій розпуск.
"І з цього моменту почався конституційний термін – 30 днів для формування нової коаліції. І ми перебуваємо в конституційному процесі формування коаліції. Вважаю, що указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції", - сказав Парубій.
Спікер додав, що указ президента не може зупинити ні Верховна Рада, ні її голова.
"Може тільки суд визначити його відповідність до Конституції. Я знаю, що народні депутати планують подати звернення в Конституційний суд і я підтримую цю ініціативу народних депутатів", - сказав він.
Перед цим він відкрив позачергове засідання Верховної Ради на якому зареєструвалися 240 народних депутатів.
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Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту. Він просить його сликати для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.
- Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту.
- 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
- Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.
- Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".