Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать у КС

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції і він буде оскаржений у Конституційному суді.

Про це він сказав під час позачергового засідання парламенту.

"Вчора у нас відбулися консультації голів фракцій з президентом України Зеленським. Близько 5 раз я надавав запитання президенту України, на якій підставі він планує підписати указ про розпуск парламенту. Я вимагав, щоб була стенограма і почув тільки одну відповідь, що він вважає, що коаліції не існує вже два роки", - сказав він.

"Я не знайшов серед його повноважень (президента України у Конституції – ред.) повноваження встановлювати, або стверджувати про існування коаліції. Як, до речі, і тих рішень не має голова Верховної Ради", - сказав він, додавши, що для нього важливим є факт, коли 17 травня 2019 року коаліція оголосила про свій розпуск.

"І з цього моменту почався конституційний термін – 30 днів для формування нової коаліції. І ми перебуваємо в конституційному процесі формування коаліції. Вважаю, що указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції", - сказав Парубій.

Спікер додав, що указ президента не може зупинити ні Верховна Рада, ні її голова.

"Може тільки суд визначити його відповідність до Конституції. Я знаю, що народні депутати планують подати звернення в Конституційний суд і я підтримую цю ініціативу народних депутатів", - сказав він.

Перед цим він відкрив позачергове засідання Верховної Ради на якому зареєструвалися 240 народних депутатів.

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