Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС

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Среда, 22 мая 2019, 12:37

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции и он будет обжалован в Конституционном суде.

Об этом он сказал во время внеочередного заседания парламента.

"Вчера у нас состоялись консультации глав фракций с президентом Украины Зеленским. Около 5 раз я задавал вопрос президенту Украины, на каком основании он планирует подписать указ о роспуске парламента. Я требовал, чтобы была стенограмма и услышал только один ответ, что он считает, что коалиции не существует уже два года", - сказал он.

"Я не нашел среди его полномочий (президента Украины в Конституции - ред.) полномочия устанавливать или утверждать о существовании коалиции. Как, кстати, и таких решений не имеет председатель Верховной Рады", - сказал он, добавив, что для него важным является факт, когда 17 мая 2019 года коалиция объявила о своем роспуске.

"И с этого момента начался конституционный срок – 30 дней для формирования новой коалиции. И мы находимся в конституционном процессе формирования коалиции. Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции", - сказал Парубий.

Спикер добавил, что указ президента не может остановить ни Верховная Рада, ни ее голова.

"Может только суд определить его соответствие Конституции. Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд и я поддерживаю эту инициативу народных депутатов", - сказал он.

Перед этим он открыл внеочередное заседание Верховной Рады на котором зарегистрировались 240 народных депутатов.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
  • Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
  • Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Верховная Рада


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