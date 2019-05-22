Судді одіозного адмінсуду знову проігнорували іспит у ВККС
Середа, 22 травня 2019, 13:54
До Вищої кваліфікаційної комісії суддів повторно не з’явилися на іспит 27 із 30 суддів окружного адміністративного суду міста Києва, призначених на кваліфікаційне оцінювання.
Про це інформує 22 травня офіційний сайт ВККС.
"21 травня 2019 року у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбувалося складення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Однак 27 суддів окружного адміністративного суду міста Києва не з’явилися на оцінювання", – йдеться у повідомленні.
Таким чином іспит складали лише троє суддів цього суду.
Нагадаємо:
- Окружний адмінстративний суд Києва нещодавно відзначився низкою одіозних рішень: зокрема задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів щодо націоналізації Приватбанку. Суд визнав законним засекречення декларації першого заступника голови Служби безпеки Павла Демчини та призупинив вимогу перейменувати УПЦ МП.
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- У ВККС заявили, що Окружний адміністративний суд Києва не мав підстав забороняти Козьякову виконувати обов’язки голови комісії.
- 20 травня Вища кваліфікаційна комісії суддів повідомила, що близько 2 десятків осіб "спортивної зовнішності" заблокували її роботу.
- За даними ВККС, 21 травня так звані активісти, підсилені декількома десятками людей похилого віку з різних районів Києва та області, продовжили блокування будівлі комісії.
Українська правда