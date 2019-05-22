Судді одіозного адмінсуду знову проігнорували іспит у ВККС

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів повторно не з’явилися на іспит 27 із 30 суддів окружного адміністративного суду міста Києва, призначених на кваліфікаційне оцінювання.

Про це інформує 22 травня офіційний сайт ВККС.

"21 травня 2019 року у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбувалося складення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Однак 27 суддів окружного адміністративного суду міста Києва не з’явилися на оцінювання", – йдеться у повідомленні.

Таким чином іспит складали лише троє суддів цього суду.

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