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Судьи одиозного админсуда снова проигнорировали экзамен в ВККС

Среда, 22 мая 2019, 13:54

В Высшую квалификационную комиссию судей повторно не явились на экзамен 27 из 30 судей Окружного административного суда города Киева.

Об этом сообщает 22 мая официальный сайт ВККС накануне составляли лишь трое судей этого суда.

"21 мая 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины происходила сдача экзамена в пределах квалификационного оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей окружного административного суда города Киева не явились на оценку", – говорится в сообщении.

Таким образом экзамен сдавали лишь трое судей этого суда.

Напомним:

  • Окружной админстративный суд Киева недавно отметился рядом одиозных решений: в частности удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка. Суд признал законным засекречивание декларации первого зампредседателя Службы безопасности Павла Демчины и приостановил требование переименовать УПЦ МП.
  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности председателя Высшей квалификационной комиссии судей.
  • В ВККС заявили, что Окружной административный суд Киева не имел оснований запрещать Козьякову выполнять обязанности председателя комиссии.
  • 20 мая Высшая квалификационная комиссии судей сообщила, что около 2 десятков человек "спортивной внешности" заблокировали ее работу.
  • По данным ВККС, 21 мая так называемые активисты, усиленные несколькими десятками пожилых людей из разных районов Киева и области, продолжили блокирование здания комиссии.

Украинская правда
Темы: суд
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