Судьи одиозного админсуда снова проигнорировали экзамен в ВККС

В Высшую квалификационную комиссию судей повторно не явились на экзамен 27 из 30 судей Окружного административного суда города Киева.

Об этом сообщает 22 мая официальный сайт ВККС накануне составляли лишь трое судей этого суда.

"21 мая 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины происходила сдача экзамена в пределах квалификационного оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей окружного административного суда города Киева не явились на оценку", – говорится в сообщении.

Таким образом экзамен сдавали лишь трое судей этого суда.

Напомним: