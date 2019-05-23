Венеціанська комісія проаналізує закон про мову

Європейська комісія за демократію через право, відома як Венеціанська комісія, отримала запит та проаналізує закон про функціонування української мови як державної.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Листом, датованим 22 травня, глава моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті організації 22 травня.

Моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл.

Згодом стало відомо, що оцінка "Венеціанки" про мовний закон буде до кінця року.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

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