Венецианская комиссия проанализирует закон о языке

Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, получила запрос и проанализирует закон о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации 22 мая.

Мониторинговый комитет ПАСЕ возглавляет британский консерватор Роджер Гейл.

Позже стало известно, что оценка "Венецианки" о языковом законе будет до конца года.

Подробнее о законе и его главных позиция читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: