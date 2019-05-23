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Венецианская комиссия проанализирует закон о языке

Четверг, 23 мая 2019, 14:10

Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, получила запрос и проанализирует закон о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации 22 мая.

Мониторинговый комитет ПАСЕ возглавляет британский консерватор Роджер Гейл.

Позже стало известно, что оценка "Венецианки" о языковом законе будет до конца года.

Подробнее о законе и его главных позиция читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • Пятый президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. А 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.
  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым закон о языке, потому что он якобы нарушает права венгерского меньшинства.
  • Закон содержит рекомендации Венецианской комиссии относительно учета интересов национальных меньшинств.

Темы: язык
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