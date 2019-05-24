Мангер пройшов поліграф у справі Гандзюк

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого спочатку підозрювали у замовленні вбивства активістки Катерини Ганзюк, а потім змінили підозру на замовлення побиття, пройшов поліграф.

Про це сам Мангер повідомив у Facebook.

"Отже, поліграф (він же детектор брехні) пройдено. Відповіді на найболючіші питання, що цікавлять громадськість, надано", - написав голова Херсонської облради.

Мангер повідомив, що вся процедура тривала більше 4 годин і відповідати можна було тільки "так" або "ні".

За його словами, він не знав про те, що планується напад на Катерину Гандзюк, не брав участі у цих жахливих діях і не знає, де перебуває замовник, і поліграф засвідчив, що ці відповіді правдиві.

"Таким чином, для всіх, хто сумнівався, а також для тих, хто сподівався, що звинувативши мене в цьому злочині, вдасться сховатися самому, настав момент розчарування", - написав Мангер.

Він також додав, що поліграф засвідчив правдивість його слів про генерала СБУ Данила Доценка, якого Мангер звинувачує в організації нападу на Ганзюк.

Зокрема, про неприязні висловлювання Доценка на адресу нардепа Юлії Тимошенко, про створення Доценком кримінальних угруповань на території Херсонської області та про те, які відносини склалися між ним і Гандзюк.

"Слідство має можливість просунутися вперед, адже мої слова про Данила Доценка, так легковажно відкинуті представниками СБУ, виявилися правдивими. Сподіваюся, що Данило Ігорович теж зможе підтвердити правдивість своїх слів на детекторі брехні. Але, зрозуміло, не на тому, що підпорядкований СБУ", - написав Мангер.

Нагадаємо:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко розказав, як, за версією слідства, Мангер готував убивство Гандзюк.

Вночі 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 2,5 млн грн. Пізніше його адвокат вніс за нього заставу, і голова облради вийшов на волю.

Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його дочки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та членом БПП Андрієм Гордєєвим.

Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.

У квітні Генеральна прокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру нову підозру – уже не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк.



