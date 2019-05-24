Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого сначала подозревали в заказе убийства активистки Екатерины Ганзюк, а затем изменили подозрение на заказ избиения, прошел полиграф.

Об этом сам Мангер сообщил в Facebook.

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены", - написал глава Херсонского облсовета.

Мангер сообщил, что вся процедура длилась более 4 часов, и отвечать можно было только "да" или "нет".

По его словам, он не знал о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк, не участвовал в этих ужасных действиях и не знает, где находится заказчик, и полиграф показал, что эти ответы правдивы.

"Таким образом, для всех, кто сомневался, а также для тех, кто надеялся, что, обвинив меня в этом преступлении, удастся спрятаться самому, наступил момент разочарования", - написал Мангер.

Он также добавил, что полиграф показал правдивость его слов о генерале СБУ Данииле Доценко, которого Мангер обвиняет в организации нападения на Ганзюк.

В частности, о неприязненных высказываниях Доценко в адрес нардепа Юлии Тимошенко, о создании Доценко криминальных группировок на территории Херсонской области и о том, какие отношения сложились между ним и Гандзюк.

"Следствие имеет возможность продвинуться вперед, ведь мои слова о Данииле Доценко, так легкомысленно отвергнутые представителями СБУ, оказались правдивыми. Надеюсь, что Даниил Игоревич тоже сможет подтвердить правдивость своих слов на детекторе лжи. Но, разумеется, не на том, что подчинен СБУ", - написал Мангер.

Напомним: