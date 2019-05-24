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Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк

Пятница, 24 мая 2019, 11:59

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого сначала подозревали в заказе убийства активистки Екатерины Ганзюк, а затем изменили подозрение на заказ избиения, прошел полиграф.

Об этом сам Мангер сообщил в Facebook.

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены", - написал глава Херсонского облсовета.

Мангер сообщил, что вся процедура длилась более 4 часов, и отвечать можно было только "да" или "нет".

По его словам, он не знал о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк, не участвовал в этих ужасных действиях и не знает, где находится заказчик, и полиграф показал, что эти ответы правдивы.

"Таким образом, для всех, кто сомневался, а также для тех, кто надеялся, что, обвинив меня в этом преступлении, удастся спрятаться самому, наступил момент разочарования", - написал Мангер.

Он также добавил, что полиграф показал правдивость его слов о генерале СБУ Данииле Доценко, которого Мангер обвиняет в организации нападения на Ганзюк.

В частности, о неприязненных высказываниях Доценко в адрес нардепа Юлии Тимошенко, о создании Доценко криминальных группировок на территории Херсонской области и о том, какие отношения сложились между ним и Гандзюк.

"Следствие имеет возможность продвинуться вперед, ведь мои слова о Данииле Доценко, так легкомысленно отвергнутые представителями СБУ, оказались правдивыми. Надеюсь, что Даниил Игоревич тоже сможет подтвердить правдивость своих слов на детекторе лжи. Но, разумеется, не на том, что подчинен СБУ", - написал Мангер.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
  • Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.
  • В апреле Генеральная прокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру новое подозрение – уже не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюкубийствоместная власть
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