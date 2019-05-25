Клімкін на заяву МЗС РФ про Трибунал ООН: Мляво і беззубо

Глава МЗС України Павло Клімкін назвав "млявою та беззубою" заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків.

Про це Клімкін заявив у Твіттері 25 травня.

"Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги", - зазначив дипломат.

Клімкін додав, що відповідно до рішення Трибуналу, Росія має "повернути українські кораблі, а головне - звільнити наших моряків".

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути 🇺🇦кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги 👏🏻 pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 травня 2019 р.

Раніше у Міністерстві закордонних справ РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

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