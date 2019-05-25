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Клімкін на заяву МЗС РФ про Трибунал ООН: Мляво і беззубо

Субота, 25 травня 2019, 17:39
Клімкін на заяву МЗС РФ про Трибунал ООН: Мляво і беззубо

Глава МЗС України Павло Клімкін назвав "млявою та беззубою" заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків. 

Про це Клімкін заявив у Твіттері 25 травня. 

"Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги", - зазначив дипломат.

Клімкін додав, що відповідно до рішення Трибуналу, Росія має "повернути українські кораблі, а головне - звільнити наших моряків". 

Раніше у Міністерстві закордонних справ РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що  мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

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Нагадаємо: 

  • 25 травня постійно діючий Трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, зокрема зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.

  • Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.

  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".

  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: полоненіРосіяООНКлімкін
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