Клімкін на заяву МЗС РФ про Трибунал ООН: Мляво і беззубо
Глава МЗС України Павло Клімкін назвав "млявою та беззубою" заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків.
Про це Клімкін заявив у Твіттері 25 травня.
"Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги", - зазначив дипломат.
Клімкін додав, що відповідно до рішення Трибуналу, Росія має "повернути українські кораблі, а головне - звільнити наших моряків".
Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути 🇺🇦кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги 👏🏻 pic.twitter.com/JAZGAFyxhW— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 травня 2019 р.
Раніше у Міністерстві закордонних справ РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".
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Нагадаємо:
- 25 травня постійно діючий Трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, зокрема зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
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