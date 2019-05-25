Климкин на заявление МИД РФ о Трибунале ООН: Вяло и беззубо

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Суббота, 25 мая 2019, 17:39

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "вялым и беззубым" заявление МИД РФ относительно решения Международного Трибунала ООН об освобождении украинских пленных моряков.

Об этом Климкин заявил в Твиттере 25 мая.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", - отметил дипломат.

Климкин подчеркнул, что согласно решению Трибунала, Россия "должна вернуть украинские корабли, а главное - освободить наших моряков".

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

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Напомним:

  • 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
  • Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: пленные Росcия ООН Климкин


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