Климкин на заявление МИД РФ о Трибунале ООН: Вяло и беззубо

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "вялым и беззубым" заявление МИД РФ относительно решения Международного Трибунала ООН об освобождении украинских пленных моряков.

Об этом Климкин заявил в Твиттере 25 мая.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", - отметил дипломат.

Климкин подчеркнул, что согласно решению Трибунала, Россия "должна вернуть украинские корабли, а главное - освободить наших моряков".

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути 🇺🇦кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги 👏🏻 pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 травня 2019 р.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

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