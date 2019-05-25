Полозов: Найважче у справі військовополонених моряків вже позаду
Найскладніше у справі військовополонених українських моряків вже позаду, попереднє слідство підходить до завершення, на захист моряків чекає ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і суд.
Про це 25 травня повідомив керівник групппи адвокатів у справі українських моряків Микола Полозов.
"Проведено три десятки експертиз, здійснено не менше сотні слідчих дій за участю наших адвокатів і самих військовополонених моряків. Попереду на нас чекають ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і, схоже, суд", - зазначив захисник.
"Разом з тим я переконаний, що найскладніше вже позаду, що військовополоненим морякам вистачить стійкості і мужності гідно провести час, що залишився у полоні. Вірю, що наша стратегія захисту призведе до закономірного результату - усі військовополонені повернуться додому", - додав Полозов.
Він також висловив надію, що "до цього моменту часу залишилося набагато менше, ніж минуло з їхнього захоплення півроку тому".
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Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти
Нагадаємо:
- 25 травня постійно діючий Трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, зокрема зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
- Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.
- Україна формує арбітражний трибунал , який перейде до розгляду справи українських полонених моряків по суті і розглядатиме кожне порушення і дії РФ.
- У МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.