Полозов: Найважче у справі військовополонених моряків вже позаду

Найскладніше у справі військовополонених українських моряків вже позаду, попереднє слідство підходить до завершення, на захист моряків чекає ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і суд.

Про це 25 травня повідомив керівник групппи адвокатів у справі українських моряків Микола Полозов.

"Проведено три десятки експертиз, здійснено не менше сотні слідчих дій за участю наших адвокатів і самих військовополонених моряків. Попереду на нас чекають ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і, схоже, суд", - зазначив захисник.

"Разом з тим я переконаний, що найскладніше вже позаду, що військовополоненим морякам вистачить стійкості і мужності гідно провести час, що залишився у полоні. Вірю, що наша стратегія захисту призведе до закономірного результату - усі військовополонені повернуться додому", - додав Полозов.

Він також висловив надію, що "до цього моменту часу залишилося набагато менше, ніж минуло з їхнього захоплення півроку тому".

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