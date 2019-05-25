Полозов: Самое сложно в деле военнопленных моряков уже позади

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Суббота, 25 мая 2019, 21:04

Самое сложное в деле военнопленных украинских моряков уже позади, предварительное следствие подходит к завершению, защите моряков предстоит ознакомление с материалами уголовного дела и суд.

Об этом 25 мая сообщил руководитель групппы адвокатов по делу украинских моряков Николай Полозов. 

"Проведены три десятка экспертиз, осуществлены не менее сотни следственных действий с участием наших адвокатов и самих военнопленных моряков.  Впереди нас ждут ознакомление с материалами уголовного дела и, похоже, суд", - отметил защитник. 

"Вместе с тем я убежден, что самое сложное уже позади, что военнопленным морякам хватит стойкости и мужества достойно провести оставшееся время в плену. Верю, что наша стратегия защиты приведет к закономерному результату - все военнопленные вернутся домой", - добавил Полозов.

Он также выразил надежду, что "до этого момента времени осталось гораздо меньше, чем прошло с их захвата полгода назад".  

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Напомним:

  • 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
  • Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.
  • Украина формирует арбитражный трибунал, который перейдет к рассмотрению дела украинских пленных моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие РФ.
  • В МИД  РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. 

 

Украинская правда

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Темы: пленные Росcия суд


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