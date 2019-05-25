Полозов: Самое сложно в деле военнопленных моряков уже позади

Самое сложное в деле военнопленных украинских моряков уже позади, предварительное следствие подходит к завершению, защите моряков предстоит ознакомление с материалами уголовного дела и суд.

Об этом 25 мая сообщил руководитель групппы адвокатов по делу украинских моряков Николай Полозов.

"Проведены три десятка экспертиз, осуществлены не менее сотни следственных действий с участием наших адвокатов и самих военнопленных моряков. Впереди нас ждут ознакомление с материалами уголовного дела и, похоже, суд", - отметил защитник.

"Вместе с тем я убежден, что самое сложное уже позади, что военнопленным морякам хватит стойкости и мужества достойно провести оставшееся время в плену. Верю, что наша стратегия защиты приведет к закономерному результату - все военнопленные вернутся домой", - добавил Полозов.

Он также выразил надежду, что "до этого момента времени осталось гораздо меньше, чем прошло с их захвата полгода назад".

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