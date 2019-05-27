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Зеленський звернувся з закликом до нардепів

Понеділок, 27 травня 2019, 10:31
Зеленський звернувся з закликом до нардепів

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару, а голосувати за реформаторські законопроекти.

Про це він написав у Facebook.

За його словами,  депутати не повинні перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій.

"Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії", - сказав він.

"Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна", - додав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що також не варто їх псувати своїми "традиційними корупційними витівками".

Він також висловив впевненість, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу.

Нагадаємо:

  • 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийпрезидентВерховна Рада
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