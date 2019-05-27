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Зеленский обратился с призывом к нардепам

Понедельник, 27 мая 2019, 10:31
Зеленский обратился с призывом к нардепам

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара, а голосовать за реформаторские законопроекты.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, депутаты не должны превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии", - сказал он.

"Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна", - добавил президент.

При этом Зеленский отметил, что также не стоит их портить своими "традиционными коррупционными выходками".

Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

Напомним:

  • 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
  • Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
  • Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпрезидентВерховная Рада
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