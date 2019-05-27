Зеленский обратился с призывом к нардепам

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара, а голосовать за реформаторские законопроекты.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, депутаты не должны превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии", - сказал он.

"Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна", - добавил президент.

При этом Зеленский отметил, что также не стоит их портить своими "традиционными коррупционными выходками".

Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

Напомним: