В очікуванні відставки: Кабмін цього тижня збиратися не буде
Вівторок, 28 травня 2019, 13:00
Кабінет міністрів не буде проводити засідання на цьому тижні.
Про це повідомили 28 травня "Українській правді" джерела в уряді.
"Напевно, це пов‘язано з тим, що в четвер буде голосування щодо відставки прем’єр-міністра", – сказав співрозмовник УП.
"Хіба не логічно? Ми подали у відставку, сподіваюся в четвер парламент проголосує. Зе рулить", – додав інший співрозмовник.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно почав виконувати обов’язки глави дерджави.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку.
- Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
- Також Гройсман заявив, що братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.
- Відповідно до закону про Кабінет міністрів, прем’єр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. ВР розглядає відставку глави уряду не пізніше ніж на 10 день після надходження відповідної заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
- Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.
Роман Кравець, УП