В очікуванні відставки: Кабмін цього тижня збиратися не буде

Кабінет міністрів не буде проводити засідання на цьому тижні.

Про це повідомили 28 травня "Українській правді" джерела в уряді.

"Напевно, це пов‘язано з тим, що в четвер буде голосування щодо відставки прем’єр-міністра", – сказав співрозмовник УП.

"Хіба не логічно? Ми подали у відставку, сподіваюся в четвер парламент проголосує. Зе рулить", – додав інший співрозмовник.

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